Ces sets Lego Technic F1 sont un incontournable pour tout fan de course

Les nouveaux sets Technic pour Ferrari, Aston Martin et Lamborghini sont incontournables pour les passionnés de bolides et de Lego.



La collaboration entre Lego et la F1 fait partie de nos préférées. Lego a déjà produit des sets pour des écuries de F1 au fil des ans, notamment Aston Martin, Ferrari, McLaren et Mercedes. Et maintenant, la collection propose de nouveaux sets Lego, incontournables pour tout fan de course automobile.

L’attraction principale est sans doute la Ferrari SF-24 F1 Lego Technic. Ce mastodonte de 1361 pièces est équipé de suspensions avant et arrière, d’une boîte à deux rapports et d’un moteur V6 si détaillé qu’il pourrait démarrer tout seul. Vous trouverez même des pneus slicks Pirelli et un DRS fonctionnel, car Lego a opté pour un niveau d’authenticité exceptionnel.



À ses côtés, trois autres voitures époustouflantes rejoignent le garage Technic : l’Aston Martin Valkyrie, la Ferrari FXX K et la Lamborghini Revuelto Super Sports Car. Ce ne sont pas des petites voitures ordinaires. La Valkyrie, par exemple, arbore des portes papillon et un moteur V12 fonctionnel.

La Ferrari FXX K arbore un rouge pompier flamboyant, avec des portes papillon et des détails qui vous donneraient envie de la voir grandeur nature plutôt que de la monter en Lego. Il y a aussi la Lamborghini Revuelto, la plus audacieuse du lot. Elle est équipée de phares phosphorescents et de l’application Control+ intégrée qui vous permet de vous faire passer pour le conducteur en pyjama. Vous pouvez essayer les trois dans Asphalt Legends Unite, au cas où vos pouces ne seraient pas assez sollicités.



La Ferrari SF-24 F1 Lego Technic est déjà disponible à la commande chez Lego au prix de 229,99 €. L’Aston Martin Valkyrie est disponible en précommande à partir du 1er juin au prix de 73,99 €. La Ferrari FXX K et la Lamborghini Revuelto suivront le 1er août, pour respectivement 73,99 € et 202,99 €.