Sony présente le WH-1000XM6, la prochaine révolution de la réduction du bruit

Sony vient de dévoiler le casque sans fil à réduction de bruit WH-1000XM6, dernière édition de sa série 1000X primée, qui a établi une nouvelle norme en matière d’audio haut de gamme et d’expérience d’écoute sur-mesure.

S’appuyant sur l’héritage de la série 1000X, ce dernier modèle associe un son haute résolution à la meilleure technologie de réduction de bruit dans un design raffiné, afin de créer une solution audio inégalée pour les mélomanes, les fashionistas, les voyageurs et les professionnels. Le WH-1000XM6 est disponible en noir, argent et bleu nuit à partir de mai 2025 au prix public conseillé de 450€

Grâce à un processeur avancé et à un système de microphones adaptatifs, la réduction de bruit est optimisée en temps réel sur le WH-1000XM6 pour que le son reste pur. Le processeur de réduction de bruit HD QN3 sept fois plus rapide que son prédécesseur ajuste en temps réel 12 microphones, soit 4 de plus que le modèle précédent, le WH-1000XM5. La réduction de bruit et la qualité de son en sont grandement améliorées. La détection précise des microphones placés de manière optimale permet à la réduction de bruit de s’adapter plus précisément à son utilisateur et son environnement. Que ce soit pour éliminer les bruits lors des trajets quotidiens ou rester concentré au bureau, l’expérience sonore sera transparente et puissante.

Le nouveau système Adaptive NC Optimiser de Sony offre une précision inégalée en matière de réduction de bruit, en s’adaptant à toutes les formes de bruits extérieurs et à la pression atmosphérique. De plus, le diaphragme est spécialement conçu est réglé de manière optimale pour une meilleure réduction du bruit.

Le mode Auto Ambient Sound s’adapte encore mieux aux différents environnements en temps réel, en équilibrant la musique et les sons externes. Plusieurs microphones filtrent les bruits et laissent passer ce qui compte : les conversations ou le monde qui vous entoure. Il est possible de régler les paramètres automatiquement ou manuellement dans l’application Sony | Sound Connect.

Ce WH-1000XM6 est compatible avec LE Audio, offrant une latence ultra-faible pour des jeux fluides et un accès facile aux diffusions avec Auracast10, avec une qualité sonore exceptionnelle. La connexion multipoint automatique permet de passer d’un appareil à l’autre en toute transparence, de sorte à ce que son utilisateur soit toujours connecté, sans interruption.

Le WH-1000XM6 permet d’écouter et de recharger en même temps. Besoin de continuer lorsque la batterie est faible ? Il faudra simplement brancher le câble de chargement USB et continuer à écouter ses morceaux préférés. En déplacement ? Il est possible de recharger encore plus rapidement : trois minutes suffisent pour obtenir jusqu’à trois heures d’autonomie.