Nothing CMF Phone 2 Pro : un smartphone abordable et séduisant

CMF, la célèbre sous-marque à prix sage de Nothing, récidive avec le lancement de son nouveau téléphone abordable, le Phone 2 Pro. Ces appareils s’inscrivent résolument dans la catégorie des smartphones à petit prix et offrent des fonctionnalités de premier ordre à un prix plus abordable.

Si l’ironie de voir une sous-marque encore plus abordable d’une marque de téléphones à petit prix lancer un téléphone « Pro » ne vous échappera pas, cet appareil est à suivre de près : il a obtenu cinq étoiles lors de nos tests. Ce téléphone est désormais officiellement disponible à la commande et est en bonne voie pour être livré aux clients ayant effectué une précommande.

Le CMF Phone 1 a récemment remporté le prix du « Téléphone abordable de l’année » de Stuff Magazine et a obtenu cinq étoiles lors de notre test. Nous avions donc de grands espoirs pour cet appareil de deuxième génération. Et il ne déçoit pas, car ce CMF Phone 2 Pro progresse dans tous les domaines, tout en maintenant un prix raisonnable. C’est un excellent choix si vous avez un budget modeste. Il abandonne les défauts plastiques du modèle original pour une conception plus élégante et semi-modulaire, intègre le NFC, un écran AMOLED plus lumineux et une protection contre les éclaboussures IP54. Ce téléphone conserve le populaire emplacement microSD. Ses appareils photo principal et téléobjectif de 50 MP sont étonnamment corrects pour le prix, bien qu’il n’y ait pas de stabilisation optique. Il y a aussi un nouvel objectif ultra-large.

Ses performances sont largement suffisantes grâce au Dimensity 7300 Pro et à 8 Go de RAM, et NothingOS 3.2 est d’une simplicité déconcertante. La nouvelle fonctionnalité Essential Space se veut un véritable organisateur de vie grâce à l’IA. La charge reste à 33 W et il n’y a pas d’option sans fil, mais la batterie de 5 000 mAh vous permettra de tenir une bonne journée.

Si vous souhaitez vous procurer le CMF Phone 2 Pro, le mieux est de l’acheter directement auprès de la marque. Le modèle standard avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est disponible à 259 €, tandis que le modèle avec 256 Go de stockage supérieur est disponible à 289 €. Vous avez le choix entre quatre coloris : orange, vert clair, noir et blanc. Cependant, la version vert clair n’est disponible qu’avec 256 Go de stockage, pour une raison inconnue.