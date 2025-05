La Railmaster d’Omega est de retour aux poignets

L’un des modèles les plus emblématiques d’OMEGA fait son grand retour cette année, avec de nouveaux dégradés de couleur et une esthétique résolument épurée.



Le modèle original de l’OMEGA Railmaster a été lancé en 1957 dans le cadre d’une trilogie connue sous le nom de « Professional Line ». Cette époque marquait une avancée majeure en matière de science et d’exploration, et OMEGA s’était engagée à accompagner les professionnels dévoués dans leurs domaines respectifs. La marque a ainsi conçu trois montres hautement fonctionnelles : la toute première Speedmaster pour les pilotes automobiles, la Seamaster 300 pour les plongeurs, et la Railmaster, pensée pour le personnel ferroviaire.

Ce qui rendait la Railmaster originale particulièrement adaptée était sa remarquable résistance aux champs magnétiques. Protégée par un boîtier interne, elle pouvait résister à des champs magnétiques allant jusqu’à 1 000 gauss, garantissant ainsi une précision fiable pour tout porteur, notamment les ingénieurs, industriels et scientifiques travaillant à proximité des voies ferrées. À titre de comparaison, la plupart des montres antimagnétiques de l’époque offraient une protection jusqu’à 60 gauss seulement.

Depuis, la collection Railmaster reste un modèle apprécié des passionnés d’OMEGA, notamment pour son style vintage et son héritage ouvrier. Plusieurs rééditions du modèle ont vu le jour depuis 2003, incluant cette année de nouvelles versions en acier inoxydable.

Pour garantir que ces nouvelles montres restent fidèles à l’ADN légendaire d’OMEGA, les boîtiers symétriques et les bracelets à maillons reprennent le même style esthétique que celui de la collection Seamaster Aqua Terra. C’est le cas pour tous les modèles Railmaster depuis 2003, ce qui contribue à une continuité harmonieuse au sein des collections.



Une version de 38 mm avec un cadran gris et dégradé noir. Fidèle à l’esprit minimaliste du modèle original, le cadran est épuré, n’affichant que le logo OMEGA et le nom Railmaster. Les grands index et les chiffres sont appliqués en Super-LumiNova blanc, offrant une excellente lisibilité à toute heure. Ce modèle est proposé sur un bracelet en cuir noir ou sur un bracelet en acier inoxydable aux maillons repensés avec une meilleure intégration et un ajustement de confort facilité.



Une version de 38 mm avec un cadran beige et dégradé noir. À l’image du modèle Railmaster sorti en 2004, cette version intègre une fonction petite seconde, qui lui confère une allure singulière. Les index et chiffres sont revêtus de Super-LumiNova vintage. Ce modèle est proposé sur un bracelet en cuir Novonappa brun doré ou sur un bracelet en acier inoxydable aux maillons repensés avec une meilleure intégration et un ajustement de confort facilité.



Les boîtiers et bracelets métalliques sont tous conçus avec des surfaces polies et brossées, créant un jeu de contrastes raffiné qui valorise chaque modèle.

Plus de 60 ans après les débuts de la Railmaster, OMEGA demeure l’un des grands noms de l’innovation anti-magnétique dans l’industrie horlogère. Naturellement, ces nouveaux modèles sont animés par les mouvements les plus avancés de la marque. Les calibres Co-Axial Master Chronometer 8806 (et 8804 pour la version Petite seconde) offrent une résistance 15 fois supérieure à celle des modèles originaux. Ils sont certifiés selon les normes les plus élevées de l’industrie, par l’Institut Fédéral Suisse de Métrologie (METAS). Comme toutes les montres Master Chronometer actuelles, elles résistent à des champs magnétiques jusqu’à 15 000 gauss.



Railmaster acier cadran gris sur bracelet cuir – 5 600 € ; sur bracelet acier – 6 000 €

Railmaster acier cadran beige sur bracelet cuir – 6 300 € ; sur bracelet acier – 6 600 €