Land Rover Defender 130 P400 : (vraiment) à toute épreuve 

Parmi les icônes du véhicule baroudeur, le Land Rover Defender se pose là. Réinventé récemment, il offre une gamme pléthorique dans laquelle il est difficile de ne pas trouver la configuration idéale. Nous avons essayé le Defender 130 en version P400 : coup de cœur assuré ! Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Ce n’est pas simple de réinterpréter des légendes ! Mini a réussi, Fiat aussi avec sa 500, Renault avec la nouvelle 5, c’est vrai. Mais n’oublions pas Land Rover : lancé en 1947, sorti des chaînes en 2016, le vénérable tout-terrain britannique a roulé sa bosse aux quatre coins de la planète, sur les terrains et les pistes les plus difficiles, et a inspiré bon nombre d’aventuriers. Sa silhouette a toujours été immédiatement identifiable et Land Rover a été bien avisé de lui donner une descendance plus moderne ! Le Land Rover du renouveau est ainsi présenté fin 2019, pour une commercialisation début 2020.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Ben tout, évidemment. On louera le talent des designers qui ont réussi le design de l’engin, qui sont parvenu à frôler le néo-rétro sans faire passéiste. Le nouveau Defender est immédiatement assimilable à l’ancien, mais il est éminemment moderne, avec ses feux à LEDs, son intérieur soigné, sa technologie embarquée. Dans le cas de notre modèle d’essai, on notera que le Defender est d’abord apparu en version 90 (4,58 m de long), et 110 (5,01 m de long), et qu’ensuite, est apparue notre version 130 (5,35 m de long). Un beau gabarit, mais sa hauteur contenue à 1,97 m lui autorise quand même l’accès à certains parkings souterrains.

Et sous le capot ?

C’est le gros avantage des Land Rover Defender qui, selon la version choisie, vous laisse le choix d’une large gamme de motorisations. Certes, le panel de moteurs ne va pas dans toutes les versions (90, 110, 130), mais il y a quand même du choix, allant du Diesel de 200 chevaux au V8 biturbo de 635 chevaux ! Chez Land Rover, la dénomination P400 peut recouvrir plusieurs technologies : nous avions essayé ici un 110 P400, qui était un hybride rechargeable (4 cylindres 2 litres de 300 chevaux plus moteur électrique, avec des batteries permettant une bonne quarantaine de kilomètres en mode zéro émission). Dans le cas du Land Rover Defender 130, le P400 embarque un beau six cylindres en ligne essence, puissant (400 ch, 550 Nm de couple), souple et mélodieux, qui permet d’emmener cette imposante auto en souplesse, mais pas sans vigueur.

Et au volant, ça donne quoi ?

Moi qui ait possédé un Land Rover Defender 110 d’ancienne génération, je suis bien placé pour constater l’évolution magistrale apporté par cette nouvelle itération. L’ancien était sympa mais spartiate, bruyant, lent. Le nouveau est désormais une voiture de luxe, à l’équipement pléthorique, à la finition irréprochable et au confort royal, grâce notamment à d’excellent sièges et une sono Meridien de très grande qualité. Même la position de conduite est désormais rationnelle, alors qu’avant, on avait l’épaule contre la vitre latérale ! Cependant, les Defender ont l’essentiel en commun : des capacités en tout-terrain absolument remarquables. Le 130 a une boîte courte, des blocages de différentiels partout, une caméra qui peut lire le sol devant la voiture, très utile quand on avance en terrain hostile ; il peut traverser des gués de 90 cm de profondeur et, surtout, l’électronique (avec des modes de conduite dédiés à la neige, la boue, le sable…) se charge de paramétrer au mieux les fonctionnalités de la voiture. Il y a fort à parier que vous ne les utiliserez pas souvent. Dans ce cas, le Defender 130 vous ravira par son espace gigantesque à bord, en proposant 8 places et un volume de coffre qui peut aller de 389 à 2291 litres ( !) en fonction du nombre de sièges repliés. Enfin, la consommation, si elle est un peu élevée dans l’absolu, reste raisonnable au vu de la puissance et du gabarit de l’engin.

Son point fort ?

C’est la polyvalence absolue ! Bel outil de travail à la montagne ou chouette engin pour les longues escapades en famille (nombreuse), le Defender 130 a peu de concurrents sur le marché !

Le verdict de Stuff

L’icône qu’est le Defender a été sublimement réinventée avec cette nouvelle génération et, dans cette version 130 animée par un moteur agréable, il n’a jamais été aussi capable. Voici un véhicule qui ne connait aucune limite…

Les chiffres clé

Moteur : 6 cylindres en ligne

Cylindrée : 2996 cm3

Puissance : 400 ch à 5000 tr/mn

Couple : 550 Nm à 2000 tr/mn

Boîte de vitesse : automatique, 8 rapports

Poids : 2586 kilos

Vitesse maxi : 191 km/h

0 à 100 km/h : 6,6 secondes

Conso officielle / de l’essai : 10,9 l/100 / 13,6 l/100

Prix : gamme à partir de 68500 €, modèle d’essai à partir de 140400 €