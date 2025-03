MWC 2025 : Ce téléphone à prix sage change de couleur quand il fait froid

Au-delà de cela, le Realme 14 Pro propose des caractéristiques décentes pour son prix.

S’il y a une chose que vous n’êtes probablement pas censé faire avec les téléphones de milieu de gamme, c’est de les mettre dans des conditions extrêmes. Mais ce combiné est celui avec lequel vous êtes censé avoir froid. Les Realme 14 Pro et 14 Pro+ ont un design de panneau arrière qui change de couleur lorsqu’il fait froid.

Realme s’est associé à Valeur Designers (la même marque responsable des enceintes Bang & Olufsen) pour créer un téléphone qui ne ressemble à aucun d’autre. La variante Pearl White est particulièrement attrayante, avec une texture semblable à un coquillage sur le panneau arrière qui garantit que chaque unité est unique. Comme si cela ne suffisait pas, Realme a ajouté un pigment sensible à la température et changeant de couleur. Baissez la température en dessous de 16°C et vous verrez un tourbillon bleu fascinant apparaître au dos.

Bien sûr, l’apparence ne fait pas tout, et Realme s’est assuré que le 14 Pro+ dispose des performances nécessaires. Propulsé par le Snapdragon 7s Gen 3, il est suffisamment puissant pour les tâches quotidiennes et les jeux. La durée de vie de la batterie devrait être impressionnante, grâce à une énorme cellule de 6 000 mAh prenant en charge une charge rapide de 80 W. L’écran est un autre point fort : une dalle OLED de 120 Hz avec quatre micro-courbes, ce qui le place dans la même ligue visuelle que les derniers produits phares d’Oppo, de Xiaomi et de Vivo.

Il est également conçu pour durer, avec la certification IP68/IP69. Cela signifie qu’il ne survivra pas seulement à une immersion dans l’eau : il résistera aux jets à haute pression (je ne sais pas pourquoi votre smartphone serait confronté à l’un d’entre eux). Mais cela en fait l’un des téléphones de milieu de gamme les plus durables du marché.

Le véritable atout (outre le design) ici ? Les caméras. Le Realme 14 Pro+ est l’un des seuls téléphones de sa catégorie doté d’un véritable téléobjectif de qualité phare. Il comprend une caméra à zoom 3x de 50 Mp utilisant un capteur Sony IMX 896 de 1/2 pouce, ainsi qu’un jeu de tir principal de 50 Mp à 1/1,56 pouce. Il existe également un ultra-large de 8 Mp, ce qui est… bien. À ses références photographiques s’ajoute un système unique à triple flash qui s’adapte à la température de la lumière ambiante pour des photos plus naturelles.

Avec une disponibilité européenne annoncée au MWC 2025, le Realme 14 Pro+ sera disponible pour 530 €, ce qui est une bonne affaire compte tenu de ce qu’il a à offrir.