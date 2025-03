MWC 2025 : Ce HMD Fusion X1 n’est pas fait que pour les ados. On en veut un aussi !

Le contrôle parental et les réparations faciles pourraient faire du Fusion X1 un incontournable pour les familles.

Nous passons tous un peu trop de temps concentrés sur nos téléphones ces jours-ci. C’est pourquoi les téléphones tout sauf intelligentes reviennent à la mode. La dernière version de HMD est un smartphone conçu pour les adolescents européens, les aidant à développer une meilleure relation avec la technologie. Et même s’il n’est pas fait pour nous, on le veut quand même.

HMD souhaite que le Fusion X1 soit le premier smartphone idéal pour les adolescents. Conçu en partenariat avec Xplora, il donne aux parents un contrôle total via un service d’abonnement (à partir de 4,99 € par mois), leur permettant de bloquer les réseaux sociaux, de limiter la navigation sur Internet et de garder un œil sur la localisation de leur enfant avec des mises à jour de suivi toutes les 20 secondes. Il existe également un bouton SOS d’urgence, des alertes de batterie faible et un mode école, qui bloque les distractions pendant les cours.

HMD a réalisé ses propres études, mais il n’est pas nécessaire d’être un expert pour vous dire que les téléphones ne sont pas adaptés aux jeunes enfants. Le Fusion X1 semble être un bon moyen d’offrir aux enfants le téléphone qu’ils souhaitent tout en limitant ses effets secondaires. Il sera disponible à la commande en mai pour environ 250 €.

Mais il ne s’agit pas uniquement d’adolescents. HMD a également dévoilé des HMD Barça 3210 et Fusion sur le thème du football. Le 3210 est un téléphone classique habillé aux couleurs du FC Barcelone. Il est livré avec des messages cachés des joueurs, des fonds d’écran personnalisés et même Snake sur un terrain de football virtuel. Le Barça Fusion est plutôt un smartphone, conçu avec les signatures des joueurs réactifs à la lumière UV et la capacité de se réveiller avec les messages de motivation des joueurs. Le HMD Barça 3210 vaut environ 99 €, tandis que le Barça Fusion devrait débarquer vers les 249 €