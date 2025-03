On a testé… les Huawei FreeArc

Un looks plus traditionnel, et le même contact à votre environnement, avec ces Huawei FreeArc.

La division audio de Huawei a vraiment intensifié son jeu ces derniers temps. Mais tout le monde ne pouvant pas obtenir les écouteurs ouverts Huawei FreeClip façon bijoux, la société chinoise a donc ajouté une paire plus traditionnelle à ses collections.

Ces Huawei FreeArc adoptent l’approche sécurisée de style crochet vue chez d’autres marques établies, comme les Shokz OpenFit, et des nouveaux arrivants soucieux de la valeur tels que le Nothing Ear Open. Cependant, ils ne s’adressent pas exclusivement aux fanatiques du fitness, avec la promesse d’appels vocaux clairs et de moins de fuites sonores que le reste du champ d’ajustement ouvert. Ceux-ci ont également l’avantage en termes de valeur. Ces FreeArc vous coûteront 119 €. Est-ce que cela les rend dignes d’une place autour de vos oreilles ?

Design et finition : le confort avant tout

Huawei ne présente pas les FreeArc comme une paire d’écouteurs de fitness, mais leur indice IPX7 en fait un choix idéal pour les amateurs d’exercice. Ils résisteront aux entraînements en sueur et aux séances d’entraînement par temps pluvieux comme les meilleurs écouteurs de course, et peuvent être rincés ou essuyés s’ils deviennent sales. L’étui n’a pas d’indice IP, il est donc préférable de le laisser dans votre sac à dos.

Vous pouvez probablement aussi y laisser votre téléphone : ces écouteurs ont une portée extérieure absolument énorme. Sans obstacles, ils peuvent rester connectés jusqu’à 400 m de distance, ou 100 m à l’intérieur. Les panneaux latéraux tactiles semblent un peu compliqués au début, jusqu’à ce que vous réalisiez qu’ils ne reconnaissent pas réellement les pressions simples. Cela réduit considérablement les sauts accidentels de piste, mais peut impliquer de devoir rompre avec une habitude si vous aimez mettre en pause vos morceaux en un seul clic. Un simple appui prolongé peut réveiller l’assistant vocal de votre téléphone, et on aime pouvoir régler le volume d’un glissement – ​​il y a beaucoup trop d’écouteurs qui vous obligent à prendre votre téléphone à chaque fois que vous voulez un peu moins de punch audio.

Ces FreeArc ont largement tenu les affirmations de Huawei en matière d’autonomie, durant près de sept heures avant de devoir revenir au boîtier de chargement. C’était plus proche des six heures sur une journée passée principalement à l’extérieur, avec un volume plus élevé pour entendre clairement la musique par rapport aux bruits des voitures qui passaient. C’est un peu moins que ce que les Nothing Ear Open, légèrement plus cher, peuvent gérer, mais c’est quand même une bonne performance.

Le boîtier a suffisamment de jus pour trois recharges complètes, ce qui devrait signifier jusqu’à 28 heures de lecture avant de devoir se recharger. Le Shokz OpenFit 2 peut parcourir près du double de cette distance, mais coûte également presque le double du prix. Ici, vous ne bénéficiez que d’une recharge filaire.

Interface : c’est comme vous voulez

Le grand étui de chargement du FreeArc est le premier indice qu’il ne s’agit pas de véritables écouteurs sans fil typiques. La finition douce semblable à un galet et les coins lissés ne sont pas très différents du boîtier original du Shokz Open Fit, sauf qu’ici les dimensions sont un peu plus petites et adaptées aux poches.

Retournez le couvercle et les têtes en forme de crochet se révèlent, dans une formation entrecroisée qui rend fondamentalement impossible leur rangement de manière à rompre le contact avec les broches de chargement. Si vous découvrez qu’ils sont tombés à plat, c’est parce que vous avez oublié de les brancher.

Chacun est enveloppé de caoutchouc de silicone, avec un intérieur en alliage métallique brillamment flexible. Ils s’enroulent confortablement autour de la partie supérieure de votre oreille, l’embout retenant la batterie étant niché derrière le lobe de votre oreille et l’embout avec le haut-parleur placé juste au-dessus de votre conduit auditif. Nous pouvions les enfiler en début de journée de travail sans aucune gêne en les retirant à la fin, même en portant des lunettes de vue.

Caractéristiques et batterie : une bonne journée

Vous devrez récupérer l’application AI Life de Huawei directement sur le site Web de l’entreprise et la charger sur votre téléphone Android, au lieu du téléchargement habituel via le Play Store. Un code QR sur la boîte vous y amène directement, mais cela représente toujours une étape supplémentaire par rapport aux concurrents qui pourrait dérouter les acheteurs moins férus de technologie.

De toutes façons, ce n’est pas essentiell, car ces FreeArc ne sont pas riches en fonctionnalités. L’écran d’accueil indique la quantité d’énergie restant dans l’étui et les écouteurs eux-mêmes, vous permet de choisir les deux gadgets couplés qui utilisent la connectivité à deux appareils et propose quelques choix pour personnaliser les commandes gestuelles. Il n’y a pas d’option de faible latence ni de codecs haute résolution parmi lesquels choisir.

Quatre préréglages d’égalisation sont proposés, mais il n’y a vraiment pas une énorme différence entre eux. Elevate essaie d’ajouter du punch supplémentaire dans les graves, mais finit par étouffer les aigus. Voices fait le contraire, ce qui peut être pratique si vous avez du mal à entendre des podcasts de créations orales lors de vos déplacements, mais Treble Boost va trop loin dans un territoire pointu et sifflant.

Nous avons été surpris que Huawei propose un égaliseur à dix bandes et que vous puissiez enregistrer autant de modes personnalisés différents que vous le souhaitez. Mais même après de nombreux ajustements, nous n’avons rien pu obtenir qui sonne bien mieux que l’égaliseur d’origine.

Qualité sonore : forte et sans impasse

Peu importe la technologie utilisée, les écouteurs ouverts ne pourront tout simplement pas correspondre à une paire d’écouteurs intra-auriculaires traditionnels pour la réponse des basses. Cela dit, les Huawei FreeArc font plutôt un bel effort.

Les pistes ont une légèreté naturelle en raison de leur conception ouverte, mais les haut-parleurs inclinés garantissent que le son parvienne réellement à vos oreilles, plutôt que de se perdre dans l’éther. Le son reste relativement contenu, même si certaines fuites sont inévitables. En fait, aucune paire d’écouteurs ouverts ne devrait être votre premier choix en matière de qualité sonore, et si vous acceptez les limites de la technologie, vous serez assez satisfait de la façon dont ils sonnent.

Verdict Huawei FreeArc

Ces Huawei FreeArc sont confortables, et ils ont de l’autonomie à revendre. Le style est également beaucoup plus courant que celui du FreeClip. Ils gagnent également des points en étant plus abordables que la plupart des grands concurrents open fit.

Mais même si la qualité sonore est assez correcte compte tenu du facteur de forme, ils restent encore quelques longueurs derrière les écouteurs traditionnels en termes de basses et de clarté globale. Pour une deuxième paire, c’est une bonne idée, mais pas comme premier choix.

Note : 4/5

Ces écouteurs longue durée sont super confortables. Une forme plus traditionnelle rend ces FreeArc plus faciles à aimer que la dernière offre ouverte de Huawei. Une bonne paire de secours.