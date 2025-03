Le nouvel iPad de base ne propose pas Apple Intelligence

L’iPad de base vient d’être actualisé avec le chipset A16, mais il est livré sans aucune fonctionnalité Apple Intelligence.

Bien que le déploiement d’Apple Intelligence par Apple soit un peu compliqué, la marque a clairement indiqué que c’était là son objectif. Ne serait-il donc pas étrange qu’une nouvelle actualisation de l’un de ses produits les plus populaires exclue la fonctionnalité IA ? C’est exactement ce qui s’est passé avec le nouvel iPad (A16) – une mise à jour du modèle de base iPad pour 349 €

Sans autant de bruit que l’iPad Air (M3), Apple a également mis à jour l’iPad d’entrée de gamme. Cette actualisation remplace la puce A16 Bionic et double le stockage de base. Si vous êtes quelqu’un qui veut juste une tablette pratique pour la navigation, le streaming et les tentatives occasionnelles de productivité, celle-ci pourrait être faite pour vous.

Apple affirme que la puce A16 réutilisée est 30 % plus rapide que le modèle iPad de dernière génération. Il est apparemment jusqu’à 6 fois plus rapide que n’importe quelle tablette Android à petit budget qui figure actuellement en tête de la liste des meilleures ventes d’Amazon. Pour ce que ça vaut. Pas exactement une bête de performance, mais une solide avancée par rapport à avant.

Le stockage commence enfin à 128 Go maintenant – car, en 2025, 64 Go ne suffiront tout simplement pas à quiconque souhaite installer plus d’une poignée d’applications. Si vous êtes du genre à accumuler des photos, des vidéos et à télécharger des saisons entières d’émissions de télévision pour les vols, il existe également une nouvelle option de 512 Go. Le design reste inchangé, ce qui signifie que nous avons toujours affaire à ce look à lunette fine et à Touch ID dans le bouton d’alimentation. Il est disponible dans la gamme habituelle aux tons pastel : bleu, rose, jaune et argent.

iPadOS 18 est à bord, apportant de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA, mais sans Apple Intelligence. Une pilule difficile à avaler. Vous bénéficiez de l’application Calculatrice remaniée et d’une reconnaissance améliorée de l’écriture manuscrite pour les utilisateurs d’Apple Pencil. En parlant de cela, l’iPad mis à jour fonctionne avec l’Apple Pencil (USB-C) et l’Apple Pencil (1ère génération), mais pas avec le nouvel Apple Pencil Pro.

Pour ceux qui sont intéressés, le nouvel iPad commence à 349 € pour le modèle Wi-Fi et à 499 € pour le Wi-Fi + Cellular.