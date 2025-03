Renais, un gin authentique inspiré par le terroir de Chablis

En 1991, animé par sa passion pour la vigne et la terre, Chris Watson s’installe sur les coteaux ensoleillés de Chablis, posant ainsi les fondations de ce qui deviendra le Domaine Watson.

Avec patience et persévérance, il plante ses vignes dans cette région emblématique, où chaque parcelle, connue pour ses raisins au caractère unique, raconte une histoire vieille de plusieurs milliers d’années. Moins de dix ans après ses premières vendanges, le travail de Chris Watson est récompensé : il est intronisé par la Confrérie des Piliers Chablisiens en tant que «Pilier du Chablis», en reconnaissance de son engagement au service des vignobles de la région.

Renais, qui puise son inspiration dans l’authenticité du terroir de Chablis, donne une seconde vie aux raisins du vignoble familial. Confectionné à partir de raisins soigneusement sélectionnés en partie sur le domaine Watson après les vendanges, ce gin se distingue par l’ajout de jus de Chardonnay, qui lui confère sa teinte singulière.

Le marc de raisin récolté et utilisé pour créer ce gin apporte une élégante rondeur et une signature gustative unique. Chaque étape, de la vigne à la distillation, est conçue pour capturer l’essence pure des raisins et sublimer le profil aromatique de Renais. Un gin qui rend hommage à leurs racines