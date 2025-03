Technics EAH-AZ100 : attraction magnétique

Les technologies de conduite innovantes ne sont que la pointe de l’iceberg…



Technics a placé la barre haute lorsqu’il a lancé l’EAH-AZ80 en 2023. Elle voulait battre Bose pour la suppression du bruit et le confort, former Sennheiser et Sony sur la qualité sonore et s’asseoir suffisamment en sécurité pour être votre bande-son d’entraînement.

Nous étions un grand fan, même s’ils n’ont pas tout à fait atteint ces sommets dans quelques domaines – et on a rapidement compté comme rivaux les écouteurs WF1000-XM5 de Sony et les écouteurs Bose QuietComfort Ultra. Le nouveau EAH-AZ100 vise à rétablir la hiérarchie, en utilisant une nouvelle version de la technologie de pilote à fluide magnétique utilisée dans le EAH-TZ700 – qui était à peu près aussi haut de gamme que les écouteurs filaires à pilote unique l’étaient à l’époque. Ajoutez un son spatial, une durée de vie plus longue de la batterie et une connectivité à l’épreuve du temps, et ces écouteurs intra-auriculaires à 299 € pourraient bien être le package complet.

Design & finition

L’AZ100 a beaucoup en commun avec le Technics EAH-AZ80, y compris le même choix de couleurs noires subtiles ou argentées plus distinctives, mais l’aspect général est ici un peu plus raffiné. Technics a opté pour une forme entièrement ronde au lieu d’une forme en forme de larme et a abandonné la garniture métallique contrastée.

C’est un petit changement, mais qui donne à chaque tête un aspect considérablement plus petit et plus élégant. En réalité, ils ne sont qu’environ 10 % plus petits et pèsent un peu moins (5,9 g contre 7 g pour l’AZ80). Alors que le boîtier du pilote adhère avec le même ajustement de conque, les écouteurs sont un peu plus alignés dans vos oreilles. On a pu dormir en portant ces écouteurs, ce que l’on ne pouvait pas faire confortablement avec l’AZ80.

La forme sculptée fonctionne bien pour maintenir les écouteurs en sécurité pendant que vous vous déplacez, afin que je puisse faire du jogging sans qu’ils ne tombent – quelque chose qu’on ne peut toujours pas dire pour chaque paire d’écouteurs que l’on teste. Ils sont également restés à l’aise pendant les longues séances d’écoute. On attribue en partie cela aux cinq embouts en silicone inclus dans la boîte. Chaque paire utilise une nouvelle conception à trois couches qui les rend douces et malléables là où elles touchent vos oreilles, mais dures autour du connecteur des écouteurs pour aider à minimiser les fuites sonores. .

L’étui de chargement est plus petit que celui de l’AZ80 et se glisse plus facilement dans les poches de jean. Il est toujours fabriqué à partir d’un mélange de métal et de plastique et conserve la petite LED d’activité pour indiquer la quantité de batterie restante lorsque vous retournez le couvercle.

Caractéristiques et batterie : dure plus longtemps

Vous ne trouverez aucune sorte de codec aptX ici, donc les appareils qui ne prennent pas en charge LDAC reviendront à SBC ou AAC plus basiques. Ces écouteurs sont cependant beaucoup plus évolutifs, avec la prise en charge de Bluetooth LE et LC3. Cela inclut Auracast, pour le couplage et le partage avec des diffusions publiques une fois que la technologie sera plus largement adoptée.

C’est formidable de voir revenir la connectivité multipoint à trois appareils, mais uniquement lorsqu’ils sont connectés via SBC ou AAC ; utilisez LDAC et vous êtes limité à deux appareils, l’application compagnon vous recommandant de vous en tenir à un pour un signal ininterrompu. Nous n’avons eu aucun problème à utiliser deux appareils à la maison, mais les zones particulièrement fréquentées (comme les gares ou les terminaux d’aéroport) pouvaient provoquer des coupures sur le codec à bande passante plus élevée.

Heureusement, la qualité des appels n’a pas plongé maintenant, Technics a supprimé un microphone de chaque écouteur. Les algorithmes d’apprentissage automatique utilisent les trois micros restants pour éliminer les bruits de fond et le bruit du vent.

Les têtes ont peut-être rétréci, mais pas la capacité de la batterie ; l’AZ100 va dans l’autre sens, avec une durée de vie nettement supérieure à celle de l’AZ80. Avec LDAC et ANC activés, ils ont duré près de sept heures lors de mes tests, contre quatre et demie sur le modèle moins cher. C’est un peu moins d’une heure de moins que les chefs de classe. Restez fidèle à la CAA, cependant, et vous vous rapprocherez de dix heures, soit une amélioration de près de trois heures.

Le boîtier de chargement peut porter votre durée d’écoute totale à 18 heures (LDAC) ou 28 heures (AAC) respectivement, sans avoir à désactiver la suppression du bruit. Il se recharge via USB-C en quelques heures, ou via Qi sans fil en quelques heures supplémentaires.

Interface : le grand égaliseur

En lançant l’application compagnon pour smartphone, il est rapidement apparu que Technics était attentif aux commentaires des clients. L’ANC passe désormais par défaut en mode adaptatif, plutôt que de vous obliger à choisir manuellement la force d’annulation, et l’utilisation d’un Bluetooth LDAC de meilleure qualité ne vous exclut pas d’autant de fonctionnalités cette fois-ci.

La présentation générale est toujours aussi claire, avec des raccourcis personnalisables sur l’écran d’accueil pour accéder rapidement à vos fonctions les plus fréquemment utilisées. On a abandonné le guide de l’utilisateur et le test vocal du microphone pour une bascule audio spatiale et le bouton de recherche d’écouteurs, mais il y a beaucoup plus de choix et enregistrez un voyage dans le menu Paramètres.

Il n’y a toujours pas de test d’ajustement des embouts auriculaires ni de réglage de l’égaliseur basé sur l’écoute, mais Technics a rendu le réglage du son beaucoup plus facile. Vous disposez désormais d’un égaliseur personnalisé à huit bandes, contre un égaliseur à cinq bandes sur l’AZ80, et de trois modes personnalisés distincts dans lesquels enregistrer vos modifications. C’est parfait si vous écoutez un mélange de genres musicaux ou si vous souhaitez que les podcasts aient un peu moins de punch dans les basses. Cela s’ajoute également aux six préréglages intégrés.

Pouvoir personnaliser entièrement les commandes tactiles (au lieu de simplement choisir parmi quelques options prédéfinies) est le bienvenu. Je pensais que certaines descriptions des paramètres plus avancés de l’application étaient un peu obtuses, et c’est dommage qu’il n’y ait aucun moyen d’utiliser le son spatial et le LDAC en même temps, mais sinon, l’AZ100 dispose d’un ensemble complet de fonctionnalités.

Qualité sonore et suppression du bruit : régler le groupe

Le nouveau mode ANC adaptatif est activé par défaut et accélère rapidement l’effet d’annulation lorsque vous passez d’un endroit calme à un endroit bruyant. Ce n’est pas envahissant et produit le sifflement audible le plus doux que je ne pouvais détecter qu’en étant assis en silence ; il a disparu lors de l’écoute d’un podcast. Bien sûr, il existe un mode ambiant si vous souhaitez avoir une meilleure idée de votre environnement, et vous pouvez régler la force ANC manuellement si vous le souhaitez, mais j’ai préféré laisser l’AZ100 faire son propre travail.

On pensait déjà que Technics maîtrisait bien ses algorithmes ANC, mais ces écouteurs obtiennent toujours les meilleures notes pour la façon dont ils coupent l’environnement. Il n’a eu aucun problème avec les transports en commun, s’est bien débrouillé lors de la marche sur des routes très fréquentées et le bruit des bureaux ne s’est pas infiltré non plus. Si l’AZ80 était à un demi-pas de ses rivaux, on dirait que l’AZ100 a rattrapé son retard – même si Bose continue de faire un travail étonnant avec ses écouteurs phares.

Il a également réalisé des progrès notables en termes de qualité sonore. Technics s’est contenté d’un seul pilote dynamique de 10 mm, mais utilise une nouvelle itération de la technologie du fluide magnétique vue dans les moniteurs intra-auriculaires filaires TZ700. Remplir l’espace entre l’aimant du pilote et la bobine mobile avec un liquide magnétique semblable à de l’huile réduit sensiblement la distorsion, tandis que d’autres ajustements mécaniques aiguisent la réponse des basses par rapport à l’AZ80.

Le résultat est une gamme de fréquences plus délicate et définie, avec des notes aiguës nettes et détaillées qui se trouvent sur le côté droit des aigus. Le crescendo rave grinçant de Burial’s Dreamfear peut paraître perçant et strident sur des écouteurs de moindre qualité, mais ici les aigus ne sont pas si agressifs – sans perdre l’avantage voulu par l’artiste.

Bien que loin d’être la scène sonore la plus large que j’ai entendue avec une paire d’écouteurs intra-auriculaires, ils évitaient toujours de paraître trop fermés. Les instruments ne trébuchent pas les uns sur les autres sur toute la gamme de fréquences, et il y a une quantité de basses satisfaisante sans dépasser les sommets. Nous étions heureux de laisser l’égalisation par défaut de Technics, avec des morceaux électroniques énergiques comme Your Love Gets Me High de Dougal et Gammer ayant un bon punch dans les graves, mais les basses ne s’infiltrant pas dans l’accompagnement du piano sur la reprise de Lana Del Ray de Take Me Home, Country Roads.

Verdict de Technics EAH-AZ100

L’AZ80 a fourni une base de référence fantastique, mais nous sommes toujours impressionné par le raffinement supplémentaire que Technics a réussi à tirer de l’EAH-AZ100. La technologie du fluide magnétique offre un son incroyablement complet pour une configuration à un seul pilote, l’aidant à affronter tous les concurrents dans sa gamme de prix.

Tous les problèmes que l’on rencontrés avec l’AZ80 n’ont pas été résolus, mais les plus importants – la durée de vie de la batterie et les options d’égalisation personnalisées limitées – ont été cochés. La suppression adaptative du bruit rend le silence du monde extérieur un peu plus facile qu’auparavant et est presque aussi efficace que le meilleur de la catégorie. La prise en charge audio spatiale est également une inclusion intéressante, si vous êtes un fan, et la connectivité sans fil est désormais totalement évolutive.

Le fait qu’ils soient plus petits et plus légers qu’auparavant, avec des embouts auriculaires redessinés qui augmentent encore plus les niveaux de confort, ne fait que sceller l’affaire.



L’avis de Stuff

Note : 5/5

Une version plus nuancée et engageante des écouteurs sans fil déjà complets de Technics. Les EAH-AZ100 sont un régal pour les oreilles, avec une suppression du bruit compétitive et de nombreuses fonctionnalités.