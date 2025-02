Sennheiser HD 505, taillé pour les audiophiles

Choisir une première paire d’écouteurs filaires peut être intimidant lorsque les gammes de modèles sont plus indéchiffrables qu’un ancien catalogue de bootlegs live des Beatles. Sennheiser cherche à simplifier les choses avec son HD 505, qui cible un public plus large que les seuls audiophiles inconditionnels.

S’insérant sous la série HD 600 – régulièrement considérée comme une référence en matière d’audio personnel, mais avec un prix correspondant – le HD 505 coche par ailleurs de nombreuses cases pour les fans de musique en quête de suprématie sonore. La conception ouverte promet un son plus aéré que le HD 620S fermé, tandis que le réglage cible une sortie plus analytique au lieu de basses puissantes ou d’aigus serrés. L’entreprise estime également que la distorsion harmonique totale est inférieure à 0,2 %.

Mis à part les garnitures en cuivre distinctives, ils s’intègrent parfaitement au reste de la gamme HD 500. Cela signifie des couvertures extérieures en treillis métallique sur les oreillettes, un bandeau enveloppé de cuir synthétique et une marque qui n’est pas visible. Sennheiser a légèrement modifié les éléments mécaniques, réduisant ainsi la force de serrage du bandeau pour une écoute plus confortable. À 237 g, ils sont également plutôt légers.

Le câble est détachable, grâce au mécanisme de verrouillage par rotation familier de Sennheiser pour rester solidement fixé au casque pendant son utilisation, mais facilement remplacé si vous endommagez celui de 1,8 m fourni. Vous pourrez également l’échanger contre un câble symétrique, si vous disposez d’un kit audio capable de fournir un signal symétrique. Il fonctionnera avec des microphones en ligne, et les autres accessoires propriétaires et tiers ne manquent pas, car il s’en tient en grande partie à la conception éprouvée de la série HD 500.

À l’intérieur, vous trouverez les transducteurs inclinés internes de Sennheiser, qui ont été améliorés avec des diaphragmes stratifiés améliorés et des bobines acoustiques plus légères pour créer un son plus transparent. Ils offrent une plage de fréquences de 12 Hz à 38,5 kHz et une impédance nominale de 120 ohms assez élevée ; suffisamment pour que vous ayez besoin d’un amplificateur ou d’une interface audio dédiée pour les piloter correctement. Nous avons utilisé un lecteur portable Fiio JM21, qui avait une impédance à revendre.

Nous n’avons eu que quelques heures d’écoute jusqu’à présent, mais avons été impressionné par la façon dont le HD 505 présente le son équilibré caractéristique de Sennheiser. Les basses ne dominent pas, mais il n’en manque pas non plus. L’extension des aigus garantit que les notes haut de gamme soient nettes mais délicates.

Les écouteurs apportent une scène sonore aérée et expansive, donnant une réelle impression d’échelle à Limit to you Love de James Blake et vous permettant de vous concentrer sur des détails comme l’écho vocal subtil de The Ghost Inside de Broken Bells. C’est une avancée par rapport au HD 599 SE dans presque tous les aspects. Un examen complet est nécessaire pour voir comment ils se comparent avec des concurrents de prix similaire, tels que le Fiio FT3, le Grado SR325x et le Beyerdynamic DT 900 Pro X.

Sennheiser s’est associé à Amazon pour lancer le HD 505 aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Il est mis en vente au prix de 280 € et expédié dans un emballage neutre et respectueux de l’environnement. Les emballages simples – un sac à cordon et un adaptateur jack à visser de 3,5 à 6,35 mm – indiquent clairement que les écouteurs sont l’événement principal, et non la boîte ou les accessoires.