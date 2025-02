L’app Apple TV est désormais disponible sur Android

Les utilisateurs Android peuvent télécharger dès maintenant l’app Apple TV pour s’abonner à Apple TV+ et au MLS Season Pass.



L’app Apple TV peut désormais être téléchargée depuis Google Play sur les appareils mobiles Android – téléphones, tablettes et appareils pliables – offrant aux utilisateurs Android un accès aux séries et films Apple Original primés d’Apple TV+, ainsi qu’au MLS Season Pass, pour suivre tous les matchs de la Major League Soccer.

Disponible dans le monde entier, l’app Apple TV pour Android a été pensée pour offrir une interface intuitive et familière. Les utilisateurs Android peuvent s’abonner à Apple TV+ et au MLS Season Pass en utilisant leur compte Google Play sur les appareils mobiles Android et les Google TV. Ils peuvent également profiter d’un essai gratuit à Apple TV+ pendant sept jours.

L’app Apple TV pour Android embarque les fonctionnalités phares, comme «Continuer à regarder » pour reprendre la lecture d’un contenu sur n’importe quel appareil, ou la « Liste de suivi » qui regroupe tous les contenus que l’utilisateur souhaite regarder plus tard. La lecture des séries et films en streaming se fait via une connexion Wi-Fi ou cellulaire, avec la possibilité de les télécharger pour les regarder hors ligne.

Grâce à cette nouvelle app Apple TV, les utilisateurs Android peuvent désormais s’abonner à Apple TV+, qui propose des séries dramatiques et des comédies captivantes, des longs-métrages, des documentaires innovants et des émissions de divertissement qui raviront les petits et les grands. Les titres phares du service comprennent les séries Severance, Slow Horses, The Morning Show, Presumed Innocent, Shrinking, Hijack, Loot, Palm Royale, Masters of the Air ou encore Ted Lasso. Côté films Apple Original, citons Wolfs, The Instigators, The Family Plan, Killers of the Flower Moon, CODA, entre autres.

Les utilisateurs d’Android peuvent également souscrire au MLS Season Pass juste à temps pour la saison 2025 de la Major League Soccer. Disponible via l’app Apple TV, le service d’abonnement permet aux fans de suivre tous les matchs de la MLS au même endroit, sans aucune coupure, mais aussi d’accéder à une offre de contenus exclusifs, d’analyses et de commentaires approfondis, et bien plus encore. Les 30 clubs de la MLS seront au rendez-vous lors du coup d’envoi de la 30ème saison de la ligue le week-end du 22 février.

Apple TV+ est également le diffuseur de Friday Night Baseball, un programme proposant chaque semaine deux matchs de la Major League Baseball, sans aucune restriction de diffusion locale.

Autre nouveauté 2025 pour les abonnés Apple TV+ : Sunday Night Soccer, un programme diffusant chaque semaine en prime¬time les rencontres les plus attendues de la ligue MLS.

Depuis son lancement le 1ᵉʳ novembre 2019, Apple TV+ s’est imposé dans le monde entier comme le premier service de streaming proposant exclusivement des contenus originaux. Dès ses débuts, il a diffusé en avant-première un plus grand nombre de créations originales à succès, et reçu davantage de récompenses que n’importe quel autre service de streaming si peu de temps avant son lancement. À ce jour, les séries, films et documentaires Apple Original ont obtenu 2553 nominations et reçu 538 prix, notamment avec la comédie Ted Lasso, primée à plusieurs reprises aux Emmy Awards, et CODA, lauréat historique de l’Oscar du meilleur film.