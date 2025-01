Les derniers téléviseurs OLED+ de Philips sont ultra lumineux avec Ambilight à quatre côtés

Divers ensembles Mini LED et OLED standard seront également lancés – tous à venir plus tard en 2025.

La dernière version des téléviseurs OLED+ de Philips a été annoncée – mais les téléviseurs haut de gamme ne seront disponibles que bien plus tard en 2025, nous n’avons donc pas non plus de prix pour eux. En tête de la gamme se trouve l’OLED+950 (un nombre quelque peu étrange puisque le modèle de l’année dernière était le 959). Il sera lancé en septembre dans les tailles 65 et 77 pouces.

Il existe un nouveau processeur P5 AI Dual Engine de 9e génération pour les modèles OLED+ de cette année, et ils utilisent également le dernier panneau OLED META Technology 3 avec un processus de fabrication empilé en tandem à quatre couches, ce qui signifie que la luminosité maximale peut désormais atteindre les hauteurs vertigineuses de 3 700 nits. En d’autres termes, super lumineux ! Philips ajoute également que la technologie META peut désormais éliminer presque tous les reflets à l’écran, même dans un environnement très bien éclairé. De plus, il est également 20 % plus économe en énergie.

L’Ambilight à quatre côtés est également intégré et est basé sur la plate-forme Google TV. Ensuite, il y a l’OLED+910, disponible en juin dans des tailles d’écran de 55, 65 et 77 pouces. Il y a également un système audio Bowers & Wilkins 3.1 à bord, également dans un arrangement similaire au précédent OLED+909. Auparavant, l’ensemble Philips haut de gamme de chaque année avait également un son amélioré par Bowers & Wilkins, mais ce n’est pas le cas cette fois-ci.

Cependant, l’audio à l’intérieur de l’OLED+910 devrait être excellent, avec deux haut-parleurs de milieu de gamme de 30 mm x 50 mm et un tweeter à dôme en titane de 19 mm avec le célèbre tube Nautilus de Bowers. Chaque enceinte est isolée acoustiquement dans sa propre enceinte rigide. À l’arrière se trouve une enceinte de basse découplée dédiée avec un subwoofer de 75 mm et quatre radiateurs passifs.

Bien que nous n’obtiendrons ces ensembles OLED+ haut de gamme qu’en juin plus tard dans l’année, d’autres ensembles OLED et Mini LED standard sont également lancés, dont certains seront disponibles plus tôt.

• OLED810 – lancé en juin dans des tailles d’écran de 42 pouces, 48 ​​pouces, 55 pouces, 65 pouces et 77 pouces, doté d’un traitement AI P5 de 9e génération, de panneaux OLED_EX à rendement plus élevé et d’Ambilight à trois côtés.

• OLED760 – lancé en mai dans des tailles d’écran de 48 pouces, 55 pouces, 65 pouces et 77 pouces, doté du traitement AI P5 de 7e génération, de panneaux OLED_EX, d’Ambilight sur trois côtés et de la dernière version de Titan OS.

• MLED950 – lancé en septembre, un modèle Mini-LED hautes performances dans des tailles d’écran de 65 pouces et 75 pouces et doté du traitement AI P5 de 7e génération, Ambilight Plus, du système Lus, d’un système audio 4.1 et de la dernière version de Titan OS.

• MLED910 – ensemble Mini-LED de milieu de gamme lancé en mai dans des tailles d’écran de 55 pouces, 65 pouces, 75 pouces et 85 pouces avec traitement P5, Ambilight trois côtés et la plate-forme Titan OS mise à jour.

• PUS9000 – la dernière version du téléviseur DLED « The One » sera disponible en avril dans les tailles 43 pouces, 50 pouces, 55 pouces, 65 pouces, 75 pouces et 85 pouces, avec traitement P5, Ambilight trois côtés et Titan OS mis à jour.