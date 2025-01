Reolink révolutionne la sécurité connectée avec la Duo 3 WiFi 16MP

Reolink présente: la caméra Duo 3 WiFi 16MP, idéale pour une surveillance panoramique ultra-détaillée, et la série Altas, la première gamme de caméras sur batterie au monde offrant un enregistrement continu 24h/24 et 7j/7.



La Duo 3 WiFi établit de nouveaux standards en matière de surveillance grâce à ses capteurs 16MP UHD et sa vue panoramique de 180°. Ce modèle permet de capturer les moindres détails avec une netteté exceptionnelle, idéale pour surveiller des espaces comme des jardins, des allées ou des parkings. Grâce à son algorithme avancé d’assemblage d’images, cette caméra à double objectif fusionne deux images en une seule avec une distorsion minimale et fournit une vue ultra-large de 180°, assurant ainsi une couverture complète et sans angle mort de la zone.



Les utilisateurs peuvent profiter de la technologie Wi-Fi 6 double bande (2,4 GHz et 5 GHz) pour un streaming en direct rapide et stable. Elle permet de condenser 15 secondes de mouvements en une seule image, facilitant l’examen des événements récents sans perdre de temps. Ces caractéristiques font de cette caméra un outil idéal pour la surveillance intérieure et extérieure, offrant une sécurité complète et détaillée pour les grands jardins, les parkings étendus ou les allées prolongées, entre autres.

La caméra Duo 3 WiFi est disponible au prix de 189,99 €, sur Reolink.com et Amazon.