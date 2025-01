La Tudor Black Bay Chrono « Flamingo Blue » de David Beckham est déjà disponible

Après avoir été aperçue au poignet de David Beckham en début de semaine, la Black Bay Chrono « Flamingo Blue » est déjà en vente.

Tudor a officiellement dévoilé la Black Bay Chrono « Flamingo Blue », un nouvel ajout dynamique à sa célèbre collection Black Bay. Cette annonce intervient après des semaines de spéculations, déclenchées par l’observation de la montre au poignet de l’ambassadeur de la marque David Beckham dans une récente publication sur Instagram et du chanteur Taïwanais Jay Chou. Cette campagne de pré-lancement amusante reflète les tactiques marketing d’Omega avec Daniel Craig, où l’acteur a été aperçu portant de nouveaux modèles des mois avant leurs débuts officiels.

Tudor affirme que la Black Bay Chrono « Flamingo Blue » est un clin d’œil à l’ambiance tropicale décontractée de South Beach – un antidote bienvenu au froid que nous avons connu en France ces derniers temps. Il ressemble également beaucoup au troisième maillot de l’Inter Miami – l’équipe appartenant à David Beckham et l’inspiration derrière le très populaire Chrono rose l’année dernière.

Son cadran turquoise bombé, surnommé à juste titre « Flamingo Blue », est associé à des sous-compteurs noirs contrastés, créant une esthétique audacieuse conçue pour se démarquer. Malgré sa palette de couleurs vives (oserait-on dire Tiffany Blue ?), la montre reste fidèle à l’héritage de Tudor en matière de chronographes robustes et de montres de plongée professionnelles.

Le boîtier en acier inoxydable de 41 mm présente une finition satinée et polie, complétée par une lunette tachymétrique en aluminium anodisé noir. Les aiguilles « Snowflake » emblématiques de Tudor assurent une lisibilité optimale et sont recouvertes de Super-LumiNova suisse de qualité A pour la luminescence.

Au cœur de la montre se trouve le calibre Manufacture Chronographe MT5813. Ce mouvement certifié COSC dispose d’une réserve de marche de 70 heures, d’un spiral en silicium et d’un mécanisme à roue à colonnes avec embrayage vertical pour plus de précision et de fiabilité.

Tudor a également équipé la montre d’un bracelet en acier inoxydable à cinq maillons doté du fermoir à réglage rapide « T-fit ». Ce système pratique permet aux utilisateurs d’effectuer des réglages précis sans outils, garantissant un ajustement confortable pour toutes les occasions.

La Tudor Black Bay Chrono « Flamingo Blue » est au prix de 5850 € et disponible immédiatement. C’est le même prix que les autres modèles Black Bay Chrono, moins colorés. Comme toutes les montres Tudor, cette montre bénéficie de la garantie transférable de cinq ans de Tudor, reflétant la confiance de la marque dans son savoir-faire.