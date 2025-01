Huawei lance son Mate X6 en France pour 1999 €

Huawei a dévoilé la dernière génération de sa série Mate X, le HUAWEI Mate X6. Mais serez-vous prêt à en payer le prix ?

Depuis la sortie du premier smartphone à écran pliable, le HUAWEI Mate X, en 2019, la marque a réussi à créer des modèles pliables compacts, à double pli et à triple pli.

Ce nouveau flagship de Huawei proposé à presque 2000 € améliore également sa durabilité grâce au Kunlun Glass de 2e génération pour l’écran extérieur, une plaque intérieure en fibre de carbone, une charnière multidimensionnelle avancée et un cadre central en aluminium de qualité aéronautique. Des matériaux innovants, tels que le graphène à ultra-haute conductivité thermique et la séparation des sources de chaleur, permettent au HUAWEI Mate X6 d’avoir un refroidissement efficace, avec une augmentation de 30 % de la surface de dissipation thermique. Même dans des scénarios tels que le jeu mobile et les appels vidéo simultanés, le HUAWEI Mate X6 garantit une performance optimale.

Pour le HUAWEI Mate X6, la disposition des caméras, inspirée des orbites planétaires, évoque l’orbite spatiale, symbolisant ainsi les possibilités infinies et l’innovation sans limites pour l’avenir. Le nouveau flagship pliable de Huawei présente le système de caméra Ultra Aperture XMAGE, qui a reçu la certification TÜV Color Accuracy and Stability, établissant ainsi une nouvelle référence sur le marché des smartphones pliables. La nouvelle caméra Ultra Chroma avec ses 1,50 million de canaux spectrals permet au HUAWEI Mate X6 de capturer des couleurs avec une précision améliorée de 120 %. Ce système de caméra incroyable comprend également une caméra Ultra Aperture de 50 MP avec une ouverture physique de 10 tailles, une caméra ultra grand-angle de 40 MP et une caméra téléphoto macro de 48 MP avec un zoom optique 4x et un mode super macro de 5 cm. La fonction Moving Picture permet aux utilisateurs d’ajouter des effets amusants à leurs photos, y compris des expositions multiples et des longues expositions.

Ce HUAWEI Mate X6 est équipé d’un écran OLED externe de 6,45 pouces avec une résolution de 2440×1080 et un écran OLED interne de 7,93 pouces avec une résolution ultra-haute de 2440×2240. Grâce à la technologie HUAWEI X-True™ Display, les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience de visionnage extraordinaire et immersive. Il propose également le Live Multi-task, une expérience multitâche innovante. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent ouvrir jusqu’à trois applications simultanément sur un écran déplié en vue élargie. De plus, de nouveaux thèmes d’écran de verrouillage tels qu’Emoji Crush et Air Hoop ajoutent une touche ludique à chaque fois que le téléphone s’allume.