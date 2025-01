On a testé le… OnePlus 13

Après une série de combinés stellaires ces dernières années, OnePlus frappe avec un nouveau produit phare incroyablement rapide. Il est temps de suivre le 13…

Lorsque l’on sort le OnePlus 13 de son emballage, ce n’est pas une sensation différente de celle ressentie lorsque en déballant le OnePlus 12 de l’année dernière. Le 13 est clairement différent… mais il semble aussi familier. On suppose que c’est inévitable avec la plupart des smartphones haut de gamme de 2025, alors que la plupart ont évolué vers un design homogénéisé.

Le 13 semble distinctement de conception « OnePlus », mais c’est très probablement parce que nous avons utilisé les derniers appareils phares de OnePlus. Nous sommes un peu à la croisée des chemins en matière de conception de smartphones haut de gamme ; à certains égards, on a l’impression que l’avenir est pliable, alors qu’il y a beaucoup de pression d’en bas – les téléphones de milieu de gamme et les téléphones à prix bas s’améliorent de plus en plus. Alors OnePlus peut-il vous convaincre de mettre à niveau mon OnePlus 12 ?

Design : des modifications mineures

Il s’agit d’un combiné raisonnablement lourd, désormais doté de côtés angulaires similaires à ceux du OnePlus Open pliable, et les caméras arrière vivent à nouveau dans un boîtier circulaire décentré. La finition blanche est vraiment magnifique et douce au toucher. Il y a aussi la marque « H » à côté de la cocarde de l’appareil photo, ce qui signifie qu’une fois de plus, Hasselblad a été impliqué dans le logiciel.

Cette finition résiste complètement aux empreintes digitales, mais les bords plats du téléphone sont brillants, il y aura donc bientôt des traces. Pourtant, ce n’est rien comparé aux premiers téléphones brillants, qui étaient partout des aimants à empreintes digitales.

Le prix du 13 est légèrement supérieur au prix de lancement du OnePlus 12 pour la version 256 Go. Une version 512 Go est également disponible. Des prix qui donnent l’impression que son prix est élevé alors que vous pouvez acheter l’un des meilleurs de 2024 pour moins de 600 € en ce moment (on pense au Google Pixel 9), ce qui signifie que ce téléphone doit être nettement meilleur que les produits phares de l’année dernière pour en faire une mise à niveau intéressante par rapport à toute offre récente.

Comme pour les précédents produits phares de OnePlus, une version « R » de grande valeur est également disponible.

Affichage : ultrasonique

L’écran est de la même taille que celui de l’année dernière, avec 6,82 pouces apparemment aussi grand que ce que de nombreux fabricants d’Android souhaitent obtenir aujourd’hui. Les caractéristiques de l’écran sont également impressionnantes : une résolution de 1 440p, un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 4 500 nits le distinguent comme étant digne d’un produit phare. Pour beaucoup, il s’agira d’une amélioration notable de la qualité par rapport à n’importe quel Android d’il y a seulement quelques années.

Cette fois-ci, il y a aussi un capteur d’empreintes digitales à ultrasons sous l’écran pour une plus grande précision, et jusqu’à présent, cela a fonctionné à chaque fois pour moi… bien que, si la reconnaissance faciale est activée, vous n’aurez pas souvent besoin de l’utiliser.

Caméras : un trio triomphant

Il est temps de donner un bon entraînement aux caméras. Bien que la caméra principale soit la même que celle du 12, l’ultra-large de 120° est également capable de prendre des photos macro, et il existe désormais un téléobjectif « triprisme » 3x avec stabilisation optique de l’image.

Ce que vous n’obtenez pas, c’est le bouton de commande de l’appareil photo de style iPhone du téléphone frère très similaire du 13, l’Oppo Find X8 Pro. Cela ne semblera pas manquer pour 99,9 % des personnes qui achètent ce téléphone, mais j’utilise un iPhone 16 Pro depuis septembre, donc cela me semble un peu étrange de ne pas l’avoir là. Au lieu de cela, vous obtenez le curseur d’alerte OnePlus, qui est toujours le bienvenu.

Comme prévu, les images de tous les jours sont excellentes grâce à cette configuration améliorée, avec des couleurs vives et des images nettes et claires sous un bon éclairage. OnePlus a cependant un peu de chemin à parcourir en termes de performances en basse lumière.

Performances et autonomie : rapidité et fiabilité

La performance quotidienne a été brillante. Le processeur Snapdragon 8 Elite a plus de puissance que la plupart des propriétaires de téléphones n’en auront jamais besoin.

Il existe également une batterie de 6000 mAh qui durera facilement une journée et la majeure partie de la journée suivante ; Chargement filaire ultra-rapide de 100 W et sans fil de 50 W (bien que les chargeurs appropriés soient vendus séparément) ; et jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage. Le niveau d’étanchéité a été amélioré : IP69 au lieu de l’indice IP65 du OnePlus 12.

Logiciel : une touche plus légère que jamais

Si vous suivez le simple processus d’enregistrement du téléphone, il est clair que le logiciel OxygenOS 15 du 13 est devenu une refonte toujours plus « légère » d’Android 15. On est loin des interfaces surconçues qui ont marqué les débuts des smartphones.

OnePlus n’a jamais été du genre à utiliser des logiciels onéreux, mais avec l’influence continue de ColorOS de la société sœur Oppo, il y avait toujours la possibilité que son utilisation devienne pire. En fait, c’est le contraire qui s’est produit : tout le monde, à l’exception des puristes de Google Pixel, trouvera OxygenOS agréable à vivre.

Les propriétaires de OnePlus 13 bénéficieront de quatre nouvelles générations de mises à jour des fonctionnalités logicielles Android et de cinq ans de mises à jour de sécurité.

Verdict du OnePlus 13

Après quinze jours avec le OnePlus 13, il est clair qu’il s’agit d’une évolution très naturelle par rapport aux principaux produits phares d’Android de l’année dernière. Est-ce nettement mieux que l’année dernière ? Eh bien non. La caméra a quelques améliorations intéressantes et l’écran est le meilleur qui soit. Mais ce n’est pas une révélation, c’est juste brillant.