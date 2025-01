Running : Hoka kance sa nouvelle Bondi 9

HOKA lance aujourd’hui, mercredi 15 janvier, sa toute nouvelle Bondi, 9e du nom, une chaussure de course sur route devenue iconique depuis que son amorti révolutionnaire a transformé l’industrie du running il y a plus de 10 ans. La Bondi 9 offre un confort ultime pour les kilomètres du quotidien et une expérience encore plus fluide. elle est disponible pour 180€ sur HOKA.com.

Les origines de HOKA s’ancrent dans le concept d’amorti maximaliste, qui a inspiré la création de la Bondi originelle. Lancée en 2011, la Bondi, mêlant amorti unique et soutien exceptionnel, a rapidement été adoptée par les coureurs à travers le monde, établissant ainsi une nouvelle référence dans le monde de la course à pied. Cette chaussure historique emblématique n’a pas seulement marqué un tournant majeur dans l’évolution de la marque, elle a également positionné HOKA comme un leader de la chaussure performance.

La Bondi 9 est dotée d’une nouvelle semelle intermédiaire premium en mousse EVA supercritique, offrant une foulée douce et un amorti maximal, caractéristique de la célèbre Bondi. Plus légère, plus résiliente et plus dynamique, cette mousse garantit à l’une des chaussures les plus fiables de la marque une durabilité accrue, tout en maintenant un amorti ultra confortable. La géométrie de la semelle intermédiaire a également été revue et intègre la technologie Active Foot Frame au niveau du talon pour un soutien et un contrôle augmentés. Enfin, avec 2 mm de stack supplémentaires et un MetaRocker perfectionné, la Bondi 9 assure une course fluide, douce et parfaitement amortie.

La tige en maille structurée a été améliorée par un système de respirabilité zonale, permettant ainsi un ajustement plus flexible et confortable. De son côté, le nouveau col moulé en 3D procure une sensation encore plus douce et facilite l’enfilage. La semelle extérieure a été renforcée avec du caoutchouc Durabrasion pour que les zones de forte usure soient plus résistantes.

«La Bondi est la chaussure qui a introduit le concept d’amorti maximal dans l’univers du running », a déclaré Bekah Broe, directrice senior du département chaussures performance chez HOKA. « La nouvelle Bondi 9 représente une avancée majeure en matière d’innovation, avec son amorti exceptionnel, et incarne l’engagement de HOKA à rendre la course plus accessible à tous – tout en imposant la Bondi comme le choix le plus confortable de la marque pour les sorties quotidiennes. »