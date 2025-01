Le Honor Magic 7 Pro et sa caméra méga zoom AI se mondialisent

Un téléobjectif de 200 MP et un processeur d’image rapide promettent des capacités impressionnantes en matière d’appareil photo.

De nos jours, vous ne gagnez pas une place parmi les meilleurs smartphones sans un ensemble d’appareils photo performants. Honor a pris cela à cœur pour son dernier effort phare, en ajoutant l’un des capteurs téléobjectifs avec le plus grand nombre de pixels que j’ai jamais vu sur un téléphone. Le Honor Magic 7 Pro double également l’intelligence artificielle et promet beaucoup de puissance grâce à un processeur Snapdragon 8 Elite.

Le remplacement du plutôt brillant Honor Magic 6 Pro a été annoncé pour la Chine en octobre dernier et est maintenant prêt à arriver en Europe et en France. C’est au moins un mois plus tôt que la génération précédente, ce qui le place dans une meilleure position pour rivaliser avec l’arrivée imminente du Galaxy S25 de Samsung.

Il ressemble à première vue au digne successeur du Magic 6 Pro. À l’avant, l’écran de 6,8 pouces opte pour la première fois pour des bords subtils 2,5D au lieu d’un verre à bords incurvés et se trouve dans un cadre plat. Il y a un capteur d’empreintes digitales à ultrasons en dessous, associé à la découpe familière de la caméra selfie 3D à détection de profondeur de Honor pour la reconnaissance faciale. Avec un pic de 5 000 nits, le panneau OLED est l’un des plus lumineux de tous les smartphones, tandis que la technologie LTPO apporte un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Les protections élémentaires IP68 et IP69 rendent également ce combiné très durable.

La photographie devrait connaître les gains les plus importants. Le capteur principal de 50 MP a une ouverture variable f/1,4-f/2,0, tandis que le téléobjectif augmente son nombre de pixels à 200 MP. Les deux bénéficient d’une stabilisation optique de l’image, tandis que l’ultra-large 50MP peut servir d’objectif macro. La technologie Eagle Eye d’Honor devrait permettre de prendre des photos nettes de sujets en mouvement rapide, et AI Super Zoom est le choix des modes de prise de vue assistés par l’IA. Il promet de combler les vides au-delà d’un grossissement de 30x, créant ainsi des détails que le capteur n’est pas capable de résoudre lui-même.

MagicOS 9.0 a également connu sa juste part de mises à niveau de l’IA. Magic Portal met les raccourcis contextuels à portée de main lors de la mise en surbrillance du texte ou de l’encerclement des images à l’écran ; la traduction en langue étrangère peut être effectuée en temps réel ; l’application Notes peut transcrire des enregistrements vocaux et résumer de manière concise de longues notes de réunion ; et Google Gemini et Circle to Search sont intégrés dès la sortie de la boîte.

Il n’existe qu’une seule version globale du Magic 7 Pro, avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il diffère également de la version chinoise en termes de capacité de la batterie : au lieu d’une cellule d’une capacité impressionnante de 5 850 mAh, le reste du monde obtient une batterie de 5 270 mAh – mais avec la chimie au carbure de silicium d’Honor et un ravitaillement rapide en filaire de 100 W / 80 W sans fil. Vous pourrez en acheter un dans les couleurs Lunar Shadow Grey ou Black.

Le Honor Magic 7 Pro est actuellement en précommande en Europe, et les appareils devraient commencer à être expédiés dans les semaines à venir. Attendez-vous à payer 1299,90 € disponible en Lunar Shadow Grey et Black, ce qui le place à égalité avec le Google Pixel 9 Pro XL et un match proche de l’Oppo Find X8 Pro, mais plus cher que le OnePlus 13 récemment annoncé.

Honor n’importerait pas le Magic 7 standard, qui réduit la taille de l’écran (6,78 pouces), utilise une dalle OLED plat et dispose de capteurs de 50 MP pour ses trois caméras arrière, en Europe. Ce téléphone – qui contient également une batterie de 5 650 mAh et se passe du capteur de profondeur 3D pour la reconnaissance faciale – restera exclusif à la Chine, tout comme le Magic 6 sortant. Les acheteurs soucieux de leur valeur devraient plutôt se tourner vers le Honor Magic 7 Lite.