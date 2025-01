OMEGA lance la Speedmaster Moonphase Meteorite

Depuis l’alunissage historique de 1969, l’OMEGA Speedmaster est intimement liée aux mystères et à la beauté du ciel étoilé. Aujourd’hui, cette légende horlogère célèbre cette authentique affinité avec le lancement de la nouvelle Speedmaster Moonphase Meteorite (18 800 €).



D’un diamètre de 43 mm, cette collection se décline en deux modèles en acier inoxydable, chacun sublimé par l’utilisation de deux types de météorites. Ces créations abritent un calibre inédit signé OMEGA, qui permet de représenter les cycles lunaires visibles depuis les hémisphères nord et sud.



Le voyage commence avec un cadran façonné à partir de météorite ferreuse, un matériau venu de l’espace, qui dévoile un motif unique de rubans mouchetés sur chaque pièce. OMEGA magnifie ce chef-d’œuvre naturel avec un revêtement PVD noir ou gris galvanique, sublimant le caractère singulier de la matière. La Speedmaster Moonphase Meteorite innove avec un affichage inédit : à 6 heures, la représentation des phases de lune met en scène deux cabochons, réalisées à partir de véritables fragments de météorite lunaire. En rotation, ces lunes dévoilent les nuances lumineuses caractéristiques des hémisphères nord et sud. Un détail extraordinaire vient renforcer ce spectacle céleste : le fond étoilé reproduit fidèlement la configuration du ciel tel qu’il apparaissait depuis Bienne, en Suisse, la nuit où Apollo 11 a foulé la surface lunaire en 1969.

Omega

Les fonctionnalités pratiques et esthétiques de la montre incluent à 3 heures, un compteur 60 minutes et 12 heures, tandis qu’à 9 heures se trouve un compteur petite seconde avec un affichage de la date doté d’une aiguille en aluminium anodisé rouge.

Pour donner vie à ces prouesses techniques, OMEGA a conçu le calibre Co-Axial Master Chronometer 9914 à remontage manuel. Ce mouvement, visible à travers le verre saphir du fond de boîtier, associe une finition exceptionnelle à une résistance magnétique extrême, pouvant atteindre 15 000 gauss. Certifiée par l’Institut Fédéral Suisse de Métrologie (METAS), chaque montre offre un niveau inégalé de précision et de performance.



Chacun des deux modèles présente des caractéristiques distinctives :

• Un cadran en météorite avec revêtement PVD noir, rehaussé d’aiguilles et d’index en or blanc 18K, accompagné d’une lunette en céramique noire avec échelle tachymétrique en émail blanc.

Omega



• Un cadran en météorite gris galvanique sur une base avec revêtement PVD bleue, agrémenté d’une lunette en céramique bleue avec échelle tachymétrique en émail blanc. Les index et les aiguilles des minutes, revêtus de PVD bleu, sont en or gris 18K, tandis que les aiguilles des compteurs sont en or gris 18 cts.

Chaque modèle est monté sur un bracelet poli et satiné, doté du système de mise à l’aise breveté par OMEGA, garantissant un confort optimal. Un détail final parfait pour une montre d’exception, qui continue de rendre hommage à l’héritage lunaire emblématique de la Speedmaster, jour après jour, à travers tous les hémisphères du globe.