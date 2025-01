Cette bague intelligente design est le nouveau seigneur des anneaux

Nous avions déjà testé l’anneau intelligent d’Ultrahuman pour le suivi de la santé. Mais ce nouveau design de luxe est magnifique.

Certains portent déjà la bague intelligente Ultrahuman Air pour suivre leurs pas et dormir lorsqu’on ne veut pas porter une Apple Watch. Elle a fière allure, fonctionne très bien et se synchronise même avec Apple Health. Mais ce nouveau design est ultra-luxueux, juste magnifique.

La nouvelle collection est surnommée « Desert Collection ». Vous avez le choix entre trois modèles : Desert Rose, Dune et Desert Snow, chacun promettant de vous faire sentir comme un reporter du National Geographic. Desert Rose s’inspire des roses du désert. L’extérieur en or rose 18 carats, doté de textures brossées qui scintillent magnifiquement à la lumière, devrait vous séduire. Dune présente des rainures qui coulent autour de l’anneau, reflétant les douces ondulations des dunes balayées par le vent. Il est également fabriqué en or 18 carats. Ensuite, vient Desert Snow. Il est basé sur l’idée de flocons de neige scintillant sur le rude paysage désertique. Fabriqué en platine PT950, il est élégant et sophistiqué.

Bien sûr, il ne s’agit pas seulement de bien paraître. Les bagues intelligentes d’Ultrahuman ne sont pas de simples bijoux, ce sont de véritables trackers de fitness. Ils sont dotés d’une photopléthysmographie (essayez de dire cela trois fois plus vite) et de capteurs de mouvement à 6 axes pour suivre votre fréquence cardiaque, vos mouvements, votre température cutanée et votre niveau de stress. Nous en utilisons un depuis plus d’un an maintenant et il fonctionne très bien. On le préfère à l’Oura Ring car il vous donne des mesures exactes.



Les bagues seront disponibles d’abord à Paris et à Londres dans une sélection de magasins de luxe. Quant aux prix ? Pour les bagues Desert Rose et Dune sont en or 18 carats, comptez 1400 € chacune. La Desert Snow vous coûtera 1700 €. Elles arriveront en magasin d’ici fin janvier 2025.