Le OnePlus 13 propose une fonctionnalité que vous attendiez sûrement

Au menu : la résistance à l’eau revient, rejointe par un capteur d’empreintes digitales à ultrasons et une batterie massive.

Il manquait aux dernières générations de produits phares OnePlus une chose obligatoire pour les meilleurs smartphones : la résistance à l’eau. La société met enfin les choses au point pour le OnePlus 13. Bonne nouvelle : le OnePlus 13 est désormais disponible en Europe, aux côtés du OnePlus 13R. La version 256 Go du OnePlus 13 est disponible pour 1029 €. Une version 512 Go est également disponible pour 1179 €. Le OnePlus 13R est disponible en précommande pour 769 € pour la version 256 Go. Les livraisons commenceront le 14 janvier.

Nous sommes très heureux de voir le OnePlus obtenir un indice IP69 pour la protection contre la poussière et l’eau. Le OnePlus 12 sortant n’était classé IP65, ce qui n’est pas suffisant pour protéger contre une submersion totale. Ces joints supplémentaires se trouvent sous une nouvelle coque extérieure, avec des côtés plats et un écran OLED plat de 6,82 pouces au lieu des panneaux légèrement incurvés vus lors des dernières itérations. La bosse décentrée de la caméra à l’arrière a été simplifiée, mais des classiques comme le curseur d’alerte sont toujours présents.

Une résolution de 1440p, un taux de rafraîchissement adaptatif LTPO de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 4 500 nits marquent l’écran comme étant digne d’un produit phare, et il y a pour la première fois un capteur d’empreintes digitales à ultrasons sous le verre. OnePlus a également ajouté ce qu’il considère comme le moteur de vibration le plus puissant jamais installé sur un téléphone Android.

Il y a eu quelques changements sur le plan de la photographie par rapport à l’année dernière. Le OnePlus 13 dispose désormais de trois capteurs arrière de 50 MP : le même appareil photo principal LYT-808 du OnePlus 12, un téléobjectif f/2,6 avec stabilisation optique de l’image et zoom optique 3x, et un ultra-large qui peut également prendre des clichés macro. Le traitement Hasselblad est intégré, ainsi que le nouveau mode photo en direct vu sur le Find X8 Pro de la marque sœur Oppo.

Naturellement, il possède tous les avantages matériels que vous attendez d’un nouveau téléphone Android haut de gamme. Il existe un chipset Snapdragon 8 Elite offrant plus de puissance que la plupart des propriétaires de téléphones ne savent quoi faire ; une batterie tout simplement géante de 6000 mAh qui n’aura aucun mal à tenir toute la journée – peut-être même deux – entre les recharges ; Chargement filaire ultra rapide de 100 W et sans fil de 50 W ; et jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage intégré.

La version chinoise arrive avec Color OS 15, mais les variantes mondiales atterrissent avec OxygenOS 15 à la place. Il s’agit d’Android 15 en dessous dans les deux cas, et les propriétaires doivent s’attendre à au moins quatre nouvelles générations d’Android et cinq ans de mises à jour de sécurité. Bien que OnePlus n’ait pas confirmé que c’était le cas, c’est ce qui était proposé pour le OnePlus 12, désormais obsolète.