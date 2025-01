CES 2025 : Withings lance de nouvelles solutions du suivi de la santé cardiovasculaires

Withings révolutionne la santé cardiaque à domicile avec une solution innovante qui simplifie et encourage des mesures précises de la tension artérielle et une autre qui offre une relecture d’ECG par des cardiologues certifiés.



À l’occasion du CES 2025, Withings, leader mondial de la santé connectée, présente BPM Vision, un tensiomètre connecté avancé conçu pour augmenter la fiabilité et le confort des mesures de la pression artérielle et Cardio Check-Up, un service innovant connectant les utilisateurs à des cardiologues certifiés pour une évaluation professionnelle des électrocardiogrammes.

BPM Vision est un dispositif médical qui facilite le suivi de santé à domicile pour tous, permettant aux utilisateurs un confort de lecture tout en facilitant la prise de mesure pour les utilisateurs qui préfèrent un outil technologique simple et facile à appréhender. Le tensiomètre BPM Vision garantit des mesures précises et régulières.



Cardio Check-Up, l’avis d’un cardiologue en 24h Cardio Check-Up est un nouveau service intégré à l’application, permettant aux utilisateurs de recevoir un examen clinique détaillé de la santé cardiaque, réalisé à distance par de vrais cardiologues, et ce, en moins de 24 heures.

« Chez Withings, nous nous engageons à simplifier la surveillance de la santé cardiovasculaire à domicile », déclare Éric Carreel, Fondateur et Président de Withings. « BPM Vision et Cardio Check-Up reflètent notre volonté à fournir des solutions de santé cliniquement précises, accessibles et exploitables. »

BPM Vision sera disponible aux États-Unis à partir d’avril 2025, après approbation de la FDA, au prix de 129,95 $. Le service Cardio Check-Up est disponible dès la première semaine de janvier 2025 dans le cadre de l’abonnement Withings+ (99,95 €/an ou 9,95 €/mois).