CES 2025 : SanDisk a transformé le Peely de Fortnite en un adorable SSD

Un stockage externe au goût de banane…

Les superfans de Peely voudront faire la queue pour la dernière collaboration de Fortnite : SanDisk s’est associé au géant du jeu pour des versions aromatisées aux fruits de sa clé USB et de son SSD portable, et chacun contient un élément exclusif dans le jeu à montrer. lors de votre prochaine Victory Royale.

Le spécialiste du stockage appartenant à Western Digital a également donné un peu d’amour aux créateurs de contenu mobile au CES de cette année, avec un SSD externe compatible MagSafe.

Mais c’est le duo inspiré de la banane qui a attiré mon attention en premier. Le SSD portable de poche a une poignée de transport bleue contrastante et le visage distinctif de style émoticône de Peely – qui n’est pas si offensant Fortnite que les non-joueurs seront dissuadés d’en prendre un.

SanDisk dispose d’un tas de capacités prévues jusqu’à 2 To. Le SSD portable fonctionne bien avec les consoles PlayStation et Xbox ainsi qu’avec les Mac et les PC, et peut gérer des vitesses de lecture allant jusqu’à 800 Mo/s via une connexion USB 3.2 Gen 2. Les joueurs de Fortnite reçoivent un code pour débloquer une pioche dans le jeu. Les prix commencent à partir de 100,99 € pour 1 To de stockage et les précommandes sont actuellement ouvertes sur le site Web de Sandisk.

La clé USB correspondante reçoit un emballage échangeable dans le jeu. Je suis un peu surpris que SanDisk s’en tienne à l’USB-A plutôt qu’à l’USB-C, mais il est logique de voir que la plupart des consoles de la génération actuelle ont plus de connexions de type A que de type C. Les vitesses de lecture atteignent ici 130 Mo/s sur USB 3.2 Gen 1, et il existe un choix de capacités de 64, 128 et 256 Go. Il est en vente actuellement, avec des prix commençant à seulement 14,99 € pour la version 64 Go.

Le nouveau SSD SanDisk Creator Phone avec MagSafe, quant à lui, est peut-être un peu fastidieux – mais il sera sûrement utile pour les créateurs mobiles. Il s’accroche magnétiquement à l’arrière de n’importe quel téléphone ou étui de téléphone compatible MagSafe, avec un câble USB-C en boucle offrant des vitesses d’écriture jusqu’à 950 Mo/s et de lecture de 1 000 Mo/s selon le combiné.

Si vous possédez un iPhone Pro plus récent, vous pourrez enregistrer des vidéos ProRes 4K 60 ims directement sur le SSD, qui peut contenir 1 To ou 2 To de séquences. La coque en silicone offre une protection rassurante contre les chutes de trois mètres, et le tout est résistant à l’eau et à la poussière IP65, donc une courte douche ou une chute dans la saleté ne sera pas synonyme de désastre.