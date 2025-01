CES 2025 : Nous démolirions les murs pour installer ces énormes téléviseurs Hisense chez nous

116 pouces, trop petit ? Ne vous inquiétez pas, une micro-LED de 136 pouces est également en route…

On espère que celui qui a décidé que la division TV de Hinense prendrait à cœur le fait de « faire grand ou rentrer chez soi » a obtenu une grosse augmentation ; c’est déjà l’un des premiers noms auxquels on pense pour les téléviseurs 4K « ultra-larges » de plus de 98 pouces, et il ne montre aucun signe de ralentissement au CES de cette année. Il y a un nouvel ensemble 116 pouces en route avec un nouveau rétroéclairage mini-LED RVB, et la société va encore plus loin pour son tout premier effort microLED.

Tout d’abord, le 116UX – qui fait plus de deux fois la taille de l’ensemble de mon salon, et si grand que l’on n’est pas vraiment sûr de pouvoir le faire passer par la porte d’entrée. Il s’agit de la première technologie de rétroéclairage TriChroma de Hisense, qui offre apparemment une plus grande couverture de couleur que même un panneau QD-OLED peut gérer.

La gradation locale RVB – avec des milliers de LED individuelles rouges, bleues et vertes – peut reproduire 97 % de l’espace colorimétrique BT.2020. La luminosité maximale extrême de 10 000 nits est sans doute plus impressionnante, ce qui, sur un plateau aussi grand, signifie que vous devez essentiellement prendre de la crème solaire ainsi que du pop-corn avant de vous installer pour votre prochaine soirée cinéma. La dalle à faible éblouissement devrait également avoir de meilleurs angles de vision qu’un écran LCD ordinaire, il n’est donc pas nécessaire de se battre pour le meilleur siège de la maison.

Compte tenu de sa taille gigantesque de 116 pouces, le 116UX a une épaisseur impressionnante de 40 mm. Il dispose de toutes les connexions que vous attendez, y compris HDMI eARC. Attendez-vous à toutes les normes d’image, notamment HDR10, IMAX Enhanced et Dolby Vision IQ.

Les téléviseurs 116UX destinés à l’Amérique du Nord fonctionneront avec Google TV – on ne sait pas si les téléviseurs européens utiliseront le propre système VIDAA de Hisense – et comprendront un important système de haut-parleurs à 6.2.2 canaux. Il n’y a pas encore d’info sur le prix ou la disponibilité.

Vous voulez aller encore plus grand ? Hisense vous donne rendez-vous à partir de 2026. Le 136MX est le premier téléviseur prêt à la vente de la société doté de la technologie MicroLED, qui offre une lumière et une couleur par pixel comme un OLED – mais sans la luminosité limitée et le risque de brûlure de l’écran.

La bête de 136 pouces possède plus de 24 millions de LED microscopiques, qui offrent un contraste pratiquement infini et peuvent atteindre une luminosité maximale de 10 000 nits. Il n’existe pas d’OLED qui puisse s’en rapprocher. Il couvrira 95 % de l’espace colorimétrique BT2020 et la dalle contient des nanocristaux noirs intégrés pour réduire la réflectivité.

Il s’agit de l’une de ces offres « si vous devez demander, vous ne pouvez pas vous le permettre », bien que Hisense n’ait pas encore annoncé de détails. Attendez-vous à plus d’informations (et, espérons-le, à d’autres occasions d’en voir une en vrai) au cours des douze prochains mois.