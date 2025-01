CES 2025 : LG présente la gamme xboom by Will.i.am

LG Electronics a dévoilé sa nouvelle collection de produits audio comprenant des enceintes Bluetooth et des écouteurs lors du CES 2025, en partenariat avec le célèbre artiste et entrepreneur Will.i.am. Cette collaboration marque le lancement officiel de la gamme « xboom by Will.i.am », suite à l’annonce du partenariat en décembre dernier.



Récemment nommé « Architecte Expérientiel » de la marque LG xboom, Will.i.am et LG visent à repositionner xboom comme une marque avant-gardiste, offrant une expérience d’écoute unique et immersive. Tous les produits audio « xboom by Will.i.am » font l’objet d’un réglage professionnel assuré par Will.i.am afin d’offrir un son signature xboom, reconnu pour son équilibre et ses tonalités chaleureuses. Leur design compact et ludique reflète la créativité de l’artiste, inspirée par son expérience dans la pop culture.



La gamme comprend plusieurs enceintes Bluetooth intelligentes – xboom Bounce, Grab et Stage 301 – toutes dotées de technologies basées sur l’intelligence artificielle afin d’offrir une expérience d’écoute encore plus immersive. Grâce à une analyse IA, ces enceintes ajustent automatiquement l’AI Sound pour sublimer la musique, le rythme ou la voix selon le contenu. La fonction AI Lighting synchronise les barres lumineuses multicolores des enceintes avec la musique pour créer une ambiance unique. De plus, l’AI Calibration adapte instantanément le son à l’environnement, qu’il soit intérieur ou extérieur. Pour la première fois, ces enceintes disposent également d’un bouton dédié pour accéder directement à la plateforme RAiDiO.FYI de Will.i.amvqui propose des contenus d’infotainment personnalisés par un animateur IA.



Les utilisateurs peuvent également amplifier leur expérience audio grâce à la fonctionnalité LE Audio Auracast, permettant de connecter plusieurs enceintes xboom pour un son synchronisé. Même sans support Auracast, il est possible de synchroniser l’audio entre plusieurs enceintes en utilisant une xboom comme unité principale. Les enceintes xboom sont en outre équipées de tweeters et de haut-parleurs à gamme complète conçus par Peerless, une entreprise danoise spécialisée dans les transducteurs haut de gamme depuis près de 100 ans, pour offrir une qualité sonore exceptionnelle.

Le produit phare de la gamme 2024 est la xboom Bounce, qui associe une qualité audio raffinée à un design élégant. Grâce à ses radiateurs passifs, ses tweeters en dôme et son woofer « Track Type », la Bounce offre un son stéréo haute fréquence avec des aigus précis et une scène sonore large. Les radiateurs passifs rebondissent et s’illuminent au rythme de la musique, d’où le nom « Bounce ». La Bounce est également équipée d’une sangle polyvalente pour faciliter le transport. Avec une résistance à l’eau et à la poussière certifiée IP67, et conforme à la norme militaire de durabilité 810G, cette enceinte robuste est idéale pour un usage prolongé grâce à sa batterie intégrée offrant jusqu’à 30 heures d’autonomie.



La xboom Grab propose une expérience audio compacte et nomade. Bien que de petite taille, elle intègre des radiateurs passifs des deux côtés pour offrir des basses dynamiques. Comme son nom l’indique, elle est facile à saisir et à transporter. Elle peut être positionnée dans diverses orientations et peut même être placée dans un porte-bouteille de vélo. Avec une autonomie de 20 heures, une résistance certifiée IP67 et conforme à la norme militaire de durabilité 810G, la Grab est prête à accompagner toutes vos aventures.



La xboom Stage 301 est conçue pour transformer n’importe quel espace en une véritable scène sonore. Optimisée pour les performances en plein air ou les soirées karaoké, elle remplit de grands espaces grâce à son woofer de 6,5 pouces et ses haut-parleurs de médium. Elle est dotée d’une poignée pour un transport facile et d’un design en coin permettant une grande flexibilité dans le positionnement. Résistante à l’eau grâce à sa certification IPX4, elle dispose d’une batterie remplaçable offrant jusqu’à 11 heures d’autonomie, pour des heures de divertissement ininterrompu.



Les écouteurs xboom Buds utilisent des haut-parleurs en graphène pour offrir un son pur et bien équilibré avec des basses riches, tout en étant légers et robustes. Grâce à la technologie Active Noise Cancelling de LG et à la fonctionnalité LE Audio Auracast, les Buds permettent aux utilisateurs de partager leurs flux audio avec plusieurs appareils simultanément. Ils offrent jusqu’à 30 heures d’écoute avec leur étui de chargement et sont certifiés IPX4 pour résister aux éclaboussures.