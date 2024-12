Champagne : un Piper-Heidsieck Vintage 2018 pour le réveillon

Le lancement du Vintage 2018 est une expérience à la fois éphémère et éternelle, le temps de déguster ce millésime, et de le garder en mémoire.

Depuis 1785, porté par son expertise et son inventivité, Piper-Heidsieck crée, à partir de vins d’exception, des champagnes singuliers. A chaque millésime, édité uniquement lors d’une année où qualité et expressivité s’unissent, le Chef de caves, Émilien Boutillat, réinterprète avec sensibilité la signature de la maison.

En 2018, la nature a particulièrement inspiré Piper-Heidsieck, qui a choisi d’en faire un millésime. Grâce à ses terroirs travaillés avec précision, la maison témoigne avec ce nouveau millésime de sa maîtrise oenologique à s’adapter aux contraintes de la terre et du climat. Le Vintage 2018 propose une harmonie lumineuse où le fruité et l’épicé sont à la fois intenses et aromatiques, s’accordant parfaitement au style de la maison. Avec rigueur, esprit de transmission et audace. L’assemblage du Vintage 2018 révèle les accents fruités et éclatants de cette année exceptionnelle. Le Chef de caves a sélectionné seize crus, majoritairement en grands et premiers crus, originaires de la Montage de Reims. L’équilibre, à parts égales, entre cépages noirs à 50% et le chardonnay à 50% est respecté, en cohérence avec les précédents millésimes Piper-Heidsieck. Émilien Boutillat a retenu des vins somptueux de jeunesse, très expressifs. Après un vieillissement sur lies de plus de cinquante mois, le Vintage 2018 bénéficie d’un potentiel de garde de plus de quinze ans.

Le nez de ce vintage 2018 est accompli et chaleureux, avec des arômes de nectarine, de fruits rouges, de moka, d’amande fraiche et quelques notes fumées. En bouche, l’intense explosion de fruits, notamment de framboise, s’harmonise avec l’ananas et le piment d’Espelette. Vintage 2018 réunit finesse et longueur dans une aromatique radieuse et une minéralité maîtrisée.