Montres : le meilleur des tendances 2024

Alors que nous terminons 2024, il est temps de jeter un œil à certaines des plus grandes tendances horlogères de l’année.

En apparence, cette année a semblé relativement sage (surtout si vous regardez les lancements du salon Watches and Wonders), mais avec un flux constant de lancements tout au long de l’année, nous avons effectivement beaucoup de choses à dire.

Il semble que 2024 ait été consacrée au raffinement des styles intemporels. Des couleurs vives à l’accent mis sur les petites tailles. Plongeons dans quelques-unes des tendances qui ont façonné l’année et ont marqué tous les poignets.

Cadrans en pierre : la nature rencontre le luxe

Les cadrans en pierre ont fait sensation en 2024, alliant élégance et charme terreux. Les horlogers se sont tournés vers des pierres semi-précieuses comme le lapis-lazuli, l’œil de tigre et le jade vert, créant des garde-temps qui étaient à la fois des chefs-d’œuvre d’inspiration vintage et modernes. Ces matériaux naturels, avec leurs textures uniques et leurs couleurs riches, ajoutaient de l’individualité à chaque pièce, garantissant qu’il n’y avait pas deux cadrans identiques.

Les collectionneurs vintage se sont donnés à fond alors que les marques ont ramené des modèles de cadrans en pierre des archives. Mais ce n’était pas seulement une question de nostalgie. Les versions contemporaines ont innové avec des couleurs vives et des styles minimalistes, laissant les pierres occuper le devant de la scène.

Qui a eu raison cette année ? La A. Lange & Söhne Little Lange 1 30e anniversaire a fait ses débuts avec un superbe cadran en pierre d’onyx poli, la Berneron Mirage 34, la coqueluche actuelle de la montre, présentait un cadran riche et chaleureux en œil de tigre, et les éditions limitées Baltic Prismic Stone ont apporté ces cadrans fascinants à un prix plus abordable. Tout comme la marque Dennison, récemment ressuscitée, et dont les modèles sont dessinés par le célèbre Emmanuel Gueit.

Dans une époque dominée par la production de masse, ces cadrans parlaient du savoir-faire de la nature, mêlant l’organique et le luxueux d’une manière fraîche et intemporelle.

Boîtiers plus petits : moins, c’est plus

Après des années pendant lesquelles les montres surdimensionnées dominaient les poignets, 2024 marque le retour du raffinement. Nous avons vu des tailles de montres passer sous la barre des 40 mm avec les Black Bay 58 et 54. Cette année, les montres 36 mm, 34 mm et même 32 mm sont à la mode.

Ce n’était pas seulement une question d’esthétique ; c’était un clin d’œil au prix, au confort et à une adoption plus large des proportions horlogères traditionnelles. Les petites montres dégagent souvent une élégance discrète que les pièces plus grandes ont du mal à atteindre, et la tendance de la « richesse furtive » a apporté une nouvelle vague d’appréciation pour les modèles compacts.

Qu’il s’agisse de montres habillées fines ou de modèles de plongée plus petits, l’industrie a redécouvert comment équilibrer proportions et présence au poignet. Ce fut une année de confiance tranquille, aidée sans aucun doute par des personnes influentes comme Timothee Chalamet et Tyler The Creator, qui ont tous été vus arborant de petites montres.

Ainsi, au lieu de qualifier les pièces de « pour hommes » ou de « pour femmes », certaines marques se sont concentrées sur la création de montres polyvalentes qui séduisaient tous ceux qui appréciaient leur esthétique.

L’or : un retour à l’opulence

Les montres de sport en acier règnent en maître depuis des décennies, mais 2024 a vu un regain d’attrait pour l’or. Les montres aux teintes dorées chaudes et discrètes sont devenues un élément déterminant des collections de l’année. L’or rose est resté populaire, mais de nouveaux mélanges – pensez aux tons champagne pâles et à l’or blanc brossé – ont offert de nouvelles alternatives à l’or jaune traditionnel.

Ces alliages ne visaient pas seulement à être beaux ; ils ont également ajouté une couche de durabilité, garantissant que le luxe ne se fait pas au détriment de l’aspect pratique.

Un moment fort pour moi ? Le superbe Tudor Black Bay 58 18K avec bracelet 18K. Certaines personnes se moquent de l’idée de dépenser 30000 € pour une Tudor, mais on le ferait en un instant… si nous avions l’argent.

Associées aux boîtiers plus petits tendance cette année, les montres en or ont capturé une époque d’opulence subtile et raffinée, parfaite pour un monde qui redécouvre la joie de se déguiser.

Des couleurs vives : des cadrans roses qui éclatent

Les cadrans sont aussi devenus audacieux en 2024. L’année dernière, le vert était omniprésent, mais cette année, les nuances de rose ont dominé (même si nous avons également vu encore un peu de vert). Ceux-ci injectent de la personnalité même dans les designs les plus classiques. Des roses pâles aux riches verts forestiers en passant par les bruns chocolat terreux, il y avait une couleur pour chaque humeur. L’instigatrice en a été la Tudor Black Bay Chrono Pink, qui a surpris tout le monde, mais on a depuis vu des montres roses signées TAG Heuer, Hamilton, H. Moser ou encore Bremont.