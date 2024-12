L’Irish Whiskey The Busker dévoile son1er Small Batch en Single Pot Still

Le whisky irlandais multi-primé élargit sa gamme avec sa première sortie en small batch de son nouvel Irish Whiskey.

The Busker Irish Whiskey, réputé pour son approche innovante de la création d’un whisky irlandais exceptionnel, annonce le lancement de la dernière création de sa collection : The Busker Small Batch Single Pot Still.

“C’est avec une grande excitation et fierté que nous dévoilons aujourd’hui le whisky The Busker Small Batch”, déclare la maître-assembleuse, Caroline Martin. “Un exemple exquis de la perfection du whisky single pot still ! Des saveurs somptueusement opulentes avec une structure corsée et audacieuse, puissante mais équilibrée. Sélectionné à ma discrétion, ce whisky a vieilli dans un 1er temps en fûts de bourbon, puis dans des fûts de chêne européen de sherry Oloroso pour un finish d’exception. Une complexité aromatique avec des notes de tabac cuiré, de douces épices persistantes et de somptueux fruits d’automne – figues, raisins secs, prunes, mirabelles – liés à d’exquises notes de balsamique caramélisées. Des notes résineuses de chêne distingué et de bois de santal parfumé créent une finition élégante et douce.”

Ce Busker Small Batch Single Pot Still a reçu les plus hautes distinctions dès sa sortie. Il a remporté une médaille d’or à la San Francisco World Spirits Competition, témoignant de sa qualité exceptionnelle. Il a également obtenu un impressionnant score de 93 points et le titre “Great Value” lors de l’Ultimate Spirits Challenge, soulignant son excellent goût et son accessibilité. Ce whisky est sûr d’impressionner tant les amateurs chevronnés que les nouveaux venus avec sa saveur unique, mêlant tradition et attrait moderne.

Busker Small Batch Single Pot Still, 56 € www.dugasclubexpert.fr