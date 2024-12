On a testé… le Xreal Beam Pro

Le Beam Pro de Xreal est un smartphone sans téléphone, conçu pour contrôler vos lunettes Xreal AR et les alimenter en contenu… Etonnant, non ?

Si vous avez déjà essayé d’utiliser une paire de lunettes AR, vous saurez qu’elles n’en sont pas encore au point. Pour la plupart, elles ne feront que refléter votre smartphone. Or quelle est l’utilisation principale ? Consommer du contenu. Le Vision Pro d’Apple fait le meilleur travail qui sooit pour ajouter des éléments virtuels à la réalité, mais c’est un casque à part entière. Donc, pour que la RA s’améliore, elle a besoin de logiciels. Et la meilleure façon d’alimenter cela ? Un périphérique externe qui fait office de contrôleur – pour que vous ne perdiez pas le format mince des lunettes. Voici donc le Beam Pro de Xreal

Après quelques mois passés avec ce contrôleur AR, l’expérience est un peu mitigée. Ce Beam Pro promettait de rendre les lunettes AR plus utiles. Mais, comme pour la plupart des choses, la réalité n’est pas aussi simple.

Maintenant, ne vous méprenez pas, on n’écarte pas complètement cet appareil. Loin de là. Il a beaucoup de charme et on en voit le potentiel, mais pour l’instant, il est loin d’être l’acolyte AR ultime que nous attendions.

Qu’est-ce que le Beam Pro exactement ? Ce n’est pas tout à fait un téléphone, même s’il essaie certainement de l’être. Cette petite boîte est conçue pour contrôler toutes les lunettes AR de Xreal, y compris les Air, Air 2, Air 2 Pro et Air 2 Ultra de Xreal. L’objectif ici est d’éliminer le besoin d’un appareil séparé, comme votre téléphone ou votre ordinateur portable. Fondamentalement, il s’agit d’un appareil Android autonome doté d’une interface AR personnalisée qui ressemble à un croisement entre un trackpad et une très petite tablette. Et pourtant, ce n’est ni l’une ni l’autre de ces choses.

Design : massif mais funky

Mettons cela de côté : le Xreal Beam Pro est volumineux. Il est nettement plus épais que le smartphone que vous transportez probablement, alors ne vous attendez pas à ce qu’il se glisse facilement dans votre poche.

Cependant, vu la palette de couleurs noir et blanc avec des accents rouges le rachète un peu – tout n’est pas mauvais au niveau du look. En fait, c’est un design plutôt amusant. Il s’agit d’un boîtier fonctionnel, un peu gênant, doté de deux ports USB-C et de deux caméras spatiales pour un enregistrement 3D stéréoscopique – tout comme le nouvel iPhone 16s. C’est plus pratique que joli, mais compte tenu de ce qu’il essaie de faire, cela pourrait être un compromis équitable. L’appareil est solidement construit pour 199 $, ce qui ajoute à son attrait si vous aimez que votre technologie semble un peu lourde.

Caractéristiques : Héros solitaire

Le Beam Pro est essentiellement un appareil Android autonome (ce n’est pas tout à fait un smartphone, donc on ne l’appellera pas ainsi), doté de son propre lanceur AR personnalisé, de Google Play Store et d’une application d’enregistrement unique pour les caméras spatiales. Et oui, ces deux ports USB-C sont pratiques pour poursuivre votre expérience AR sans vous soucier de la batterie – vous permettant de rester branché au mur pendant que vos lunettes sont connectées.

L’inclusion des services Google Play est une victoire majeure – cela ressemble à un véritable appareil technologique plutôt qu’à un contrôleur de niche. Bien sûr, cela vous donne accès au Google Play Store et à toutes les applications qu’il contient. C’est une belle victoire pour mettre la main sur toutes les meilleures plateformes de streaming. De plus, vous bénéficiez du Xbox Game Pass, de Nvidia G-Force Now, d’Amazon Luna et de Steam Link pour le streaming de jeux, ainsi que de nombreux autres jeux.

L’une de ses caractéristiques les plus remarquables est l’enregistrement 3D, grâce aux deux caméras situées à l’arrière. Il vous permet de revoir vos vidéos avec un effet 3D, les rendant plus immersives. Ce n’est pas du tout révolutionnaire (la résolution n’est souvent pas tout à fait là), mais c’est vraiment amusant de jouer avec. Le Beam Pro exécute une version allégée d’Android appelée NebulaOS, qui essaie de faire en sorte que tout se déroule sans problème dans l’environnement AR.

Cependant, les choses ne fonctionnent pas toujours parfaitement. Malgré un ensemble de fonctionnalités assez robustes, le Beam Pro commence à montrer ses limites en matière de multitâche. Poussez-le trop fort – en passant d’une application à l’autre ou en l’utilisant pour quelque chose de plus intensif – et vous remarquerez qu’il a un peu de mal. Il convient également de noter que le Beam Pro ne peut pas basculer de manière transparente vers d’autres appareils Xreal lorsqu’il est connecté : vous devrez débrancher l’appareil et le rebrancher sur une autre paire de lunettes AR, puis parcourir toute l’expérience de démarrage. encore.

Convivialité : sans téléphone mais…

Contrairement aux précédents contrôleurs Xreal Beam qui comblent simplement le fossé avec votre téléphone, cela vous permet de conserver tout votre contenu AR sur un seul appareil, afin que votre téléphone soit toujours accessible. C’est là que les choses deviennent intéressantes.

Le Beam Pro est destiné à libérer votre téléphone des tâches AR, vous permettant de laisser votre appareil principal sans entrave lors de la mise en miroir du contenu ou du contrôle des applications. C’est un argument de vente important, surtout si vous êtes aussi ennuyé que nous par les configurations AR qui forcent votre téléphone à jouer un rôle de contrôleur secondaire. Avec le Beam Pro, vous pouvez épingler des vidéos dans un espace virtuel et les contrôler à l’aide d’une grande interface de style trackpad.

Ce trackpad, cependant, est un peu aléatoire. Bien que l’on apprécie sa simplicité, la dalle de verre est totalement sans texture, ce qui rend le contrôle à une main moins intuitif. Ce n’est pas le meilleur pour jouer à des jeux, où vous avez vraiment besoin de boutons ou de joysticks. Dans de tels cas, il est préférable de connecter une manette de jeu sans fil, comme une manette sans fil Xbox ou PlayStation, via Bluetooth. Beam Pro prend également en charge le contrôleur virtuel à l’écran pour l’application Xbox et Xbox Cloud Gaming.

De plus, le suivi du contrôle gestuel est peu fiable par rapport à d’autres systèmes comme Meta Quest 3 ou Apple Vision Pro. Plutôt que de suivre vos mains, il suit le Beam Pro, comme un contrôleur pointer-cliquer. La durée de vie de la batterie peut aussi être un peu aléatoire. La charge du Beam Pro s’écoule plus rapidement qu’on ne le souhaiterait lorsque vous commencez à le pousser.

Verdict du Xreal Beam Pro

Le Xreal Beam Pro est un gadget amusant avec du potentiel, mais il n’est pas encore parfait. Les caméras spatiales sont une fonctionnalité intéressante, et les services Google Play ajoutent de la flexibilité pour mettre la main sur du contenu à regarder ou avec lequel jouer. Mais pour l’instant, l’appareil semble encore un peu sous-alimenté par rapport à son potentiel, et la durée de vie de la batterie pourrait être meilleure lorsque vous effectuez des tâches plus intensives. Pour 199 $, c’est un ajout solide si vous avez déjà investi dans l’écosystème AR de Xreal. Et c’est le bon facteur de forme pour les contrôleurs de lunettes AR.

En fin de compte, le Beam Pro fait un pas en avant vers la résolution de certains problèmes majeurs liés à la réalité augmentée. Bien que l’atterrissage ne colle pas totalement, il y est presque, avec la promesse de futures mises à jour à venir.Vous vous amuserez beaucoup avec. Mais si vous recherchez le contrôleur AR ultime, vous voudrez peut-être attendre que Xreal sorte une version plus raffinée – idéalement une avec de vrais boutons et joysticks.