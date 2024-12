Essai : XPeng G9, le nouveau SUV chinois en mode premium

L’automobile chinoise n’a de cesse de nous étonner. De nouveaux entrants, à peine connus il y a trois mois, débarquent avec des autos dont le niveau de prestations est déjà époustouflant. C’est le cas de ce XPeng G9, un grand SUV électrique. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Rien qu’au troisième trimestre 2024, XPeng a livré plus de 46000 véhicules dans le monde, soit une augmentation de 16 % par rapport à la même échéance, l’année d’avant, grâce à un réseau de 639 magasins dans 206 villes. Et pourtant, il y a quelques chances que vous n’aviez jamais entendu parler de la marque ! Fondée à Canton en 2014 par Xiaopeng He, un ancien dirigeant d’AliBaba, elle s’est tout de suite inscrite dans la mobilité du futur, avec une branche aéronautique (ils ont fait des drones a habitacle fermé à deux places). La gamme d’automobiles comporte déjà cinq modèles, dont deux, les G6 et G9, sont importés en France. Bien évidemment, la motorisation est électrique, et la marque est à prendre au sérieux, puisque Volkswagen a investi 650 millions de dollars dans le capital l’an dernier. Bref : XPeng, attendez-vous à en entendre parler !

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Ben tout, du coup ! Le G9 est le sommet d’une gamme composée de 5 modèles, c’est un grand SUV de 4,89 m de long. Pour l’instant, deux modèles sont importés en France : l’autre est le G6, un SUV électrique de 4,71 m de long, concurrent direct du Tesla Y.

Et sous le capot ?

La gamme G9 comporte trois versions. La version standard (qui est une propulsion, avec un moteur de 313 ch, une batterie de 78,4 kWh et une autonomie annoncée de 460 kilomètres selon la norme WLTP. Ensuite, ce modèle peut recevoir une batterie plus grosse (98 kWh), que XPeng appelle logiquement « autonomie étendue » : espérez couvrir 570 kilomètres avec une recharge. Enfin, et c’était le cas de notre auto d’essai, le G9 peut s’offrir avec une motorisation plus puissante (deux moteurs, donc quatre roues motrices), en version AWD Performance : 551 chevaux, 520 kilomètres d’autonomie et la promesse d’un 0 à 100 km/h couvert en 3,9 secondes. Stupéfiant, non ? Mais le plus important, c’est peut-être sa capacité de recharge rapide, à 300 kW sur les bornes dédiées.

Et au volant, ça donne quoi ?

C’est impressionnant, puisque la finition, si elle n’atteint pas le niveau d’une Audi, est déjà supérieure à celle d’une Tesla. On en reconnaît d’ailleurs l’influence, avec les trois grands écrans qui ornent la planche de bord, le troisième faisant face au passager. L’écran central impose à notre goût trop de recours pour les différents réglages (même si l’on ne change pas la position de ses rétroviseurs tous les jours), c’est un peu la limite de l’ergonomie « tout tactile ». Bon point à l’alerte de survitesse qui se désactive facilement, cependant. Bons points aussi à la qualité de la sono, à l’ambiance intérieure à LEDs. Ainsi qu’au confort des sièges en cuir, généreusement dimensionnés, tout comme aux sièges arrière, qui s’inclinent électriquement.

Bref, vous aurez compris, en termes d’espace à bord, c’est palace, d’autant que le coffre peut emmagasiner de 660 à 1576 litres. Le confort, c’est aussi le filtrage des nuisances extérieures (à des vitesses supérieures à ce qui est autorisé, aucun bruit de vent ni de roulement n’est à ressentir), et celui des suspensions, ici pilotées. Là, à nouveau, c’est palace, avec cette délicate sensation d’être sur un tapis volant. Avec ce G9, les grands voyages deviennent un régal, d’autant que la réserve de puissance et de couple permet des dépassements en toute aisance. Que dire de plus ? Le gabarit est un peu costaud en ville et, en virage, la masse comme le « toucher de route » ne donnent pas la même précision de conduite qu’une Audi SQ8 malgré la possibilité de régler le châssis et la direction en « sport ». Certes, mais le tarif est plus d’un tiers moins cher, ce qui fait de ce G9 un solide challenger.

Son point fort ?

C’est indubitablement le confort, absolument remarquable, l’espace à bord, le niveau d’équipement, la douceur de conduite et les performances, du genre costaudes, à la demande. Enfin, la recharge rapide est une promesse tenue : ça, c’est important pour voyager sereinement.

Le verdict de Stuff

L’automobile chinoise progresse a une vitesse sidérante et les qualités de cet XPeng G9 sont remarquables, d’emblée. L’intérieur en cuir marron est irrésistible, également !

Les chiffres clé

Moteur : moteur électrique x 2

Cylindrée : –

Puissance : 551 ch

Couple : 717 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 2340 kilos

Vitesse maxi : 200 km/h

0 à 100 km/h : 3,9 secondes

Conso officielle / de l’essai : 21,3 kWh/100 / 22 kWh/100

Prix : gamme gamme XPeng G9 à partir de 59990 €, version d’essai AWD Performance à partir de 73990 €