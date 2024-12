Une Ultimate Edition signée Richard Mille à 150 000 €

Richard Mille présente sa toute nouvelle RM 032 Automatique Chronographe Flyback Ultimate Edition, une montre taillée pour la conquête des océans. Dernier et ultime modèle de la collection RM 032, cette montre combine performances techniques au style et à la résistance emblématiques de Richard Mille.

La marque n’aura eu de cesse d’explorer les profondeurs marines depuis la création du

premier modèle en 2011. La RM 032 a été adopté par Arnaud Jerald, apnéiste professionnel

et partenaire Richard Mille. Le Français, détenteur de huit records du monde, porte la

montre lors de toutes ses plongées.

La sécurité et la lisibilité sont les maîtres mots de la RM 032 Ultimate Edition : conçue

spécifiquement pour les plongeurs en eaux profondes, elle assure une robustesse

maximale. Elle offre les fonctions heures, minutes, secondes, un chronographe flyback

avec totaliseur 12 heures, ainsi qu’un calendrier annuel sous la forme d’une date

surdimensionnée à 12 heures et d’un guichet indiquant le mois situé entre 4 et 5 heures.

L’indicateur de date est composé de deux disques en titane traité DLC, sur lesquels les

silhouettes des chiffres sont découpées à la manière d’un pochoir inversé, associant clarté

visuelle et style. Un indicateur de réserve de marche à 3 heures permet de vérifier le bon

fonctionnement du mouvement. Constitué d’un disque en Super-LumiNova tournant à une

vitesse de 2 tours/min placé sous un disque noir à segments ajourés, il offre une lisibilité

parfaite de jour comme de nuit.

Reposant sur une platine et des ponts en titane grade 5 traités PVD, le calibre RMAC2 est

animé par un balancier à inertie variable dont l’énergie fournie par le rotor lui-même

à géométrie variable est stockée dans deux barillets, ce qui lui confère une réserve de

marche de 50 heures. Le mouvement est logé dans un impressionnant boîtier de

50,00 x 17,80 mm surmonté d’une lunette unidirectionnelle et étanche à 300 mètres.

La structure unique de cette RM 032 Ultimate Edition allie puissance et confort, en

associant des matériaux légers et inaltérables, tels que le titane grade 5 pour la structure

du boîtier et des inserts en Carbone TPT®. La lunette fixe est fabriquée en titane grade 5

satiné avec les angles polis. La lunette tournante également en titane grade 5 avec

traitement DLC microbillé complète à la perfection les demi lunettes en Carbone TPT®

fixée à l’aide de vis cannelées à 8 pans.

La pression de l’eau exercée sur le boîtier et la couronne est suffisamment importante pour

déclencher les poussoirs involontairement. Afin d’éviter toute pression externe ou

manipulation accidentelle, Richard Mille a développé et breveté une couronne bloquante

qui immobilise les fonctions de la montre et assure une étanchéité parfaite. La couronne et

les poussoirs se verrouillent par une simple rotation de leur bague (indicateur vert si

déverrouillés, rouge si verrouillés). L’étanchéité est par ailleurs augmentée grâce à une

compression maximale des joints.

La RM 032 Automatique Chronographe Flyback Ultimate Edition (148500 €)

est une montre capable de fonctionner dans des environnements complexes, sans pour autant sacrifier ergonomie et confort. Disponible en édition limitée de 80 pièces, cette ultime déclinaison de la RM 032 est à la fois une prouesse de savoir-faire et esthétique, capable de faire face aux conditions exigeantes des profondeurs sous-marines tout en préservant cette élégance propre aux montres de la marque.