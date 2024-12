Valerion VisionMaster : le projecteur laser star de Kickstarter

Ce projecteur laser RVB de qualité cinématographique est le projecteur le plus financé de l’histoire du financement participatif.

Il a déjà levé plus de dix millions de dollars sur Kickstarter, et ce n’est pas fini… Le Valerion VisionMaster est le projecteur de tous les records. En général, les projecteurs professionnels traditionnels sont souvent d’un coût prohibitif, tandis que les projecteurs lifestyle font des compromis sur la qualité, offrant des visuels ternes et des couleurs imprécises. Le Valerion VisionMaster (1499 à 1999 euros) change cela en offrant des performances haut de gamme et des visuels de qualité cinématographique directement dans votre maison, apportant le véritable standard hollywoodien à votre cinéma personnel !

En tant que premier projecteur lifestyle doté d’un système d’objectif OpticFlex de qualité professionnelle, Valerion VisionMaster redéfinit les normes de l’industrie avec l’AI-SoC MT9618 de pointe. Il offre une image cinématographique ultime avec intelligence, garantissant qu’elle ne manque jamais un battement. Avec lui, vous profitez de la 4K UHD, de 3 000 lumens ISO, d’un contraste de 15 000:1 ainsi que d’une gamme de couleurs et d’une précision de pointe. Alimenté par la puce MT9618 la plus avancée qui offre des performances fluides et une optimisation d’image exceptionnelle, avec une latence de jeu aussi faible que 4 ms et la prise en charge d’un taux de rafraîchissement ultra-élevé de 1080P à 240 Hz.