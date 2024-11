Amida Digitrend, le retour de la montre cool des années 1970

La fameuse montre casquette suisse AMIDA Digitrend, revient en force : toute de noir vêtue pour la Digitrend Black Edition, ou ultra limitée, plus clinquante et au look encore plus vintage, pour la version en PVD or 4N baptisée Digitrend Gold Edition.

Dévoilée en 1976, cette montre suisse aux lignes futuristes s’inspire des voitures de sport dessinées de l’époque, au fonctionnement totalement hybride avec son mouvement mécanique et son original système d’affichage ‘façon’ LED. A partir de ce 27 novembre, les deux nouveaux modèles seront disponibles sur le site de e-commerce de la marque et auprès d’une sélection de détaillants. Ces deux nouveautés seront disponibles en exclusivité dans un réseau sélectif de détaillants à travers le monde, dont Chronopassion à Paris. À partir de 2025, ces trois modèles seront proposés en collection courante. Comptez 3500 euros pour vous l’offrir.

La montre des pilotes signe ainsi son grand retour sur les poignets. Les lignes de la montre s’inspirent des voitures de sport de l’époque, avec un caractère futuriste, non seulement par son design, mais aussi son fonctionnement hybride combinant un mouvement mécanique avec un affichage original ‘façon’ LED. Ici, Pas de cadran traditionnel, mais un écran d’affichage sous une glace : un prisme saphir qui évoque le tableau de bord d’une voiture de sport ou le poste de commande d’un engin spatial. Le boîtier, structuré et audacieux, ressemble à une carrosserie fuselée. Ergonomique, il s’adapte parfaitement à la courbure du poignet. Son affichage vertical, prisé des conducteurs avec les premières « drivers watches », permet de lire les indications sans lâcher les commandes, faisant de la Digitrend une vraie montre de pilote. Avec une dimension raisonnable et actuelle de 39,8 mm (sur la largeur), elle s’ajuste parfaitement sur le poignet.

Cette nouvelle AMIDA Digitrend présente de nombreuses améliorations. Le boîtier, type carrosserie, en acier inoxydable 316L, traité noir DLC ou traité PVD Or 4N et usiné dans la masse, a été légèrement affiné avec de meilleures finitions, tout en conservant son impression de fluidité. Cette boîte originale dispose désormais d’une ouverture spécifique du fond, révélant l’organe réglant du mouvement mécanique à remontage automatique. Elle est dotée du calibre Newton de Soprod (23 rubis), battant à 28’800 alternances par heure (4 Hz) et offrant une confortable réserve de marche d’environ 44 heures. Le module interne, développé spécifiquement avec une construction à 2 étoiles de seulement 9 composants, intègre les heures sautantes, assurant une grande efficacité et une parfaite précision, avec des tolérances resserrées.



Ces améliorations techniques s’accompagnent de raffinements esthétiques comme une nouvelle forme de guichet des minutes et une typographie redessinée sur la base des chiffres originaux orange des heures et des minutes, couleur emblématique des années 70. Son bracelet acier DLC noir est aussi disponible dans une version Alcantara doublure orange.