DJI Mic Mini, un nouveau microphone sans fil miniature pesant seulement 10 g

DJI, leader mondial de drones civils et de technologies de caméras innovantes, a dévoilé le DJI Mic Mini. Ce microphone sans fil ultra-léger et compact offre des performances puissantes pour les créateurs de contenu. Dernier-né de l’offre de microphones de DJI, le DJI Mic Mini est un microphone de démarrage fantastique, offrant une autonomie de batterie ultra-longue et une transmission remarquablement stable d’audio de haute qualité à un prix d’entrée de gamme.

« Le DJI Mic Mini renferme un son incroyable dans un boîtier incroyablement compact et extrêmement léger, apportant la qualité audio élevée attendue de DJI dans un mini microphone à un prix modeste de 169 € », a déclaré Paul Pan, Responsable Ligne de produits chez DJI. « Les créateurs de contenu peuvent compter sur la capture d’un son remarquablement dynamique et cristallin, quel que soit l’environnement, et apprécieront la portabilité et l’utilité du DJI Mic Mini. DJI continue de servir le large public de créateurs avec le plus haut niveau d’outils innovants, en fournissant aux cinéastes la technologie de drone Inspire, récompensée aux Emmys, et l’écosystème de cinématographie Ronin, jusqu’au lancement d’aujourd’hui, apportant une capture audio haut de gamme à tous les niveaux de créateurs de contenu ».

Léger, portable et facile à utiliser avec des fonctionnalités efficaces d’exploitation et de production. Pesant seulement 10 g1 – moins de la moitié du poids du DJI Mic 2 – le DJI Mic Mini est discret et confortable, offrant plusieurs méthodes de port qui ne pèseront pas sur vos cols ou t-shirts fins extensibles, assurant une apparence nette à l’écran. Les utilisateurs peuvent l’accrocher sur une chemise, le fixer aux vêtements avec des aimants ou le porter sur un cordon.

La limite automatique réduit le volume si l’entrée audio est trop élevée, empêchant efficacement l’écrêtage qui provoque une distorsion1. Les créateurs peuvent également ajuster le gain rapidement en utilisant la molette sur le récepteur, en faisant défiler cinq options de niveau pour contrôler l’entrée du son capturé. Il dispose d’un enregistrement audio omnidirectionnel. Le récepteur peut être appairé à deux émetteurs simultanément, ce qui permet d’enregistrer à partir de plusieurs sources sans sacrifier les détails. Cela garantit que l’audio capturé maintient une qualité constamment élevée. L’audio peut être transmis jusqu’à 400 mètres, et grâce aux puissantes capacités anti-interférence du DJI Mic Mini, l’enregistrement reste stable et de haute qualité, même dans les environnements extérieurs animés comme une rue achalandée ou un événement bondé.

Le DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + boîtier de recharge) est proposé à 169 €, et comprend un récepteur DJI Mic Mini, deux émetteurs DJI Mic Mini (noir absolu), un boîtier de recharge DJI Mic Mini, un câble audio de caméra DJI Mic Mini (TRS de 3,5 mm), un adaptateur pour téléphone mobile DJI Mic Mini (Type-C), un câble de recharge USB-C DJI Mic Mini, quatre bonnettes anti-vent DJI Mic Mini, deux clips magnétiques DJI Mic Mini et une pochette de transport DJI Mic Mini. L’émetteur DJI Mic Mini (noir absolu) et l’émetteur DJI Mic Mini (blanc arctique) peuvent également être achetés séparément au prix de 59 € chacun. Le boîtier de recharge DJI Mic Mini est vendu au prix de 49 €.