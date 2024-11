La Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Chronograph passe à l’ « or rose » pour sa dernière édition limitée

Le chronographe Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute en or rose est la classe ultime en matière de style, de luxe et de précision.

Jaeger-LeCoultre a dévoilé une saisissante édition limitée de son chronographe Reverso Tribute – un luxueux modèle « tout en or rose » limité à seulement 250 pièces. La Reverso, conçue à l’origine en 1931 avec un boîtier pivotant pour résister aux rigueurs du polo, est une icône du design célèbre pour son mélange d’élégance Art déco et de fonctionnalité athlétique.

Avec ce nouveau modèle, Jaeger-LeCoultre pousse la sophistication encore plus loin en enveloppant le cadran, le boîtier, les ponts du mouvement, les index et la boucle en or rose 18 carats, créant une esthétique unifiée à la fois audacieuse et raffinée.

Le cadran avant de cette nouvelle Reverso Tribute Chronograph présente un motif gravé au laser de fines lignes horizontales qui rehaussent le look géométrique et Art déco de la montre. Les index et les aiguilles Dauphine, posés sur cette toile d’or rose, dégagent un luxe discret, tandis que les accents noirs sur la piste des minutes offrent un contraste saisissant.

Retournez le boîtier et le revers révèle le complexe Calibre 860, un mécanisme de chronographe ajouré et biseauté à la main avec des ponts en or rose et l’élégante finition Côtes de Genève. Les aiguilles du chronographe bleues et les index flottants polis complètent le look dynamique.

Animé par le calibre 860 à remontage manuel de Jaeger-LeCoultre, ce modèle Reverso offre une réserve de marche de 52 heures. Le mouvement, conçu pour le boîtier rectangulaire, intègre un chronographe à roue à colonnes avec compteur 30 minutes rétrograde et seconde centrale.

Cette Reverso Tribute Chronograph comprend également deux bracelets : un bracelet en cuir de veau beige de la célèbre Casa Fagliano pour une touche sportive, et un bracelet en alligator noir pour une finition classique.



À la manière de Jaeger-LeCoultre, cette dernière Reverso Tribute Chronograph harmonise prouesses techniques et talent artistique, illustrant l’engagement de la marque en faveur de la précision et de l’innovation.

Le chronographe Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute en or rose 18 carats avec bracelet en cuir est une édition limitée à 250 pièces.