TMAX, Le maxiscooter sportif premium passe au niveau supérieur

Équipé d’un bicylindre compact et puissant monté dans un châssis typé moto, le TMAX de première génération inventait alors une expérience de pilotage totalement nouvelle sur le marché. Les pilotes ont pu profiter de performances exaltantes grâce à une accessibilité exceptionnelle et à la simplicité d’une transmission entièrement automatique.



Offrant des performances optimales, le confort d’un scooter et la fluidité de la transmission « Twist and Go », ainsi qu’une excellente protection contre le vent et la possibilité de parcourir de longues distances, facilement et à un rythme soutenu, le TMAX a innové et reste reconnu comme le tout premier scooter sportif au monde.



En 2025, le TMAX arbore un nouveau look dynamique avec une proue plus affûtée, et profite d’une assistance au pilotage améliorée ainsi que d’un tableau de bord plus sophistiqué. Par ailleurs, le TMAX Tech MAX présente une finition haut de gamme qui souligne son statut de scooter sportif premium.



Les dernières versions de ce scooter sportif aux performances exceptionnelles bénéficient de nouvelles évolutions. L’équipe en charge du style de Yamaha a mis l’accent sur la création d’un ensemble encore plus performant, avec une proue plus affirmée qui conserve le caractère originel de ce modèle tant apprécié.



Outre l’amélioration du tableau de bord connecté, les pilotes bénéficieront également d’une maîtrise accrue offerte par le système de contrôle du freinage, et le moteur amélioré répond aux besoins des utilisateurs soucieux de l’environnement.



Le TMAX est équipé d’un moteur compact et puissant qui offre des performances sportives grâce à une transmission automatique facile à utiliser. Le bicylindre de 560 cm³ développe une puissance maximale de 35 kW et dispose d’un mécanisme d’équilibrage qui assure une conduite tout en souplesse, ce qui est idéal dans toutes les situations de conduite, que ce soit pour les trajets quotidiens dans les rues encombrées de la ville ou pour rentrer chez vous par l’autoroute.



Pour 2025, le moteur et l’échappement ont été optimisés et le dernier TMAX est entièrement conforme à la norme EURO5+, ce qui fait de ce scooter sportif accessible aux titulaires du permis A2 une solution adaptée aux zones urbaines à faibles émissions dans les villes européennes. Bénéficiant d’une puissance maximale produite à 7000 tr/min et d’un couple maximal à 5250 tr/min, le TMAX est conçu pour offrir une conduite excitante et agréable où que son pilote décide d’aller, et ce 7 jours sur 7.



La transmission entièrement automatique du TMAX fonctionne par le biais d’une courroie en V nécessitant peu d’entretien, pour un fonctionnement en douceur à toutes les vitesses. Pour bénéficier d’une qualité de conduite optimale, les réglages de l’embrayage centrifuge ont été revus pour optimiser la fluidité de l’accélération, et le nouveau dispositif d’admission offre un son plus clair et plus doux à l’ouverture des gaz.





Le TMAX est également équipé du système D-MODE qui permet au conducteur de sélectionner la puissance du moteur désirée en fonction de la conduite en ville ou sur autoroute, ainsi que du contrôle de traction qui modère la puissance à la roue arrière sur les surfaces meubles ou glissantes. L’ajout du contrôle du freinage vient compléter l’ensemble de technologies électroniques existantes de ce scooter sportif afin d’offrir au pilote un niveau de confiance supérieur, quels que soient les conditions météo et l’état de la route.



L’écran TFT de 7 pouces a été amélioré et offre un choix de trois configurations, ce qui permet au pilote de sélectionner l’option mettant l’accent sur les informations les plus importantes pour lui. L’amélioration de la connectivité sur le tout dernier modèle via l’application MyRide permet également aux pilotes d’écouter de la musique, de visualiser les SMS, de recevoir des appels et des notifications e-mail.