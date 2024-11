La Tudor Pelagos FXD GMT est une magnifique montre de voyage d’inspiration militaire

La Tudor Pelagos FXD GMT ‘Zulu Time’ a été conçue pour répondre aux besoins de l’Aéronavale Française.

Ecrivant un nouveau chapitre de son partenariat de longue date avec la Marine française, Tudor présente la Pelagos FXD GMT « Zulu Time » – une montre qui combine élégamment héritage militaire et fonctionnalité de voyage moderne.

Conçue en collaboration avec l’Aéronavale française, cette montre robuste permet aux aviateurs et au personnel de soutien de suivre « l’heure zulu » (UTC) aux côtés de deux autres fuseaux horaires, offrant une précision vitale en mission.

La conception de cette FXD GMT repose sur la plateforme Pelagos FXD, initialement conçue pour les nageurs de combat d’élite de la Marine française. La référence « FXD » désigne les barres de bracelet fixes sur le boîtier de la montre, une caractéristique améliorant la robustesse en maintenant le bracelet en place dans des conditions extrêmes.

Cette nouvelle GMT est spécialement conçue pour l’aéronavale, ce qui en fait un outil à la fois maritime et aérien. Certifiée Master Chronometer par METAS, elle garantit précision, résistance magnétique et durabilité dans des conditions défavorables, à la hauteur des exigences strictes de l’Aéronautique Navale.

Cette Pelagos FXD GMT est dotée d’un boîtier en titane grade 2 de 42 mm (12,7 mm d’épaisseur), qui est non seulement léger mais également entièrement brossé pour une finition mate à faible réflectivité – idéal à la fois à des fins tactiques et pratiques. Ses barres de sangle fixes renforcent la durabilité, tandis que le fond du boîtier est gravé du logo de l’Aéronavale française et de « M.N.24 », clin d’œil aux gravures historiques de Tudor pour la Marine Nationale des années 1970.

La principale caractéristique de cette montre est sa capacité à suivre plusieurs fuseaux horaires. L’aiguille GMT orange emblématique, facilement reconnaissable grâce à sa teinte vive, indique l’heure zulu sur une échelle de 24 heures. Si vous ne le saviez pas, c’est le terme aéronautique pour UTC. Il permet une coordination universelle dans l’aviation militaire et commerciale, fournissant une référence essentielle aussi bien aux pilotes qu’aux contrôleurs.

De plus, l’aiguille des heures « Snowflake », une marque distinctive de Tudor depuis 1969, peut être réglée indépendamment, tandis que la lunette permet aux utilisateurs de référencer un troisième fuseau horaire si nécessaire.

Le cadran de la montre offre quant à lui une lisibilité exceptionnelle avec un cadran noir mat et des marqueurs luminescents beiges, qui brillent en bleu dans des conditions de faible luminosité. L’aiguille GMT orange vif et la lunette 24 heures, avec leur lumière verte, se distinguent dans l’obscurité, permettant aux aviateurs de lire l’heure zouloue d’un seul coup d’œil.

Clin d’œil à la tradition, cette Pelagos FXD GMT est livrée sur un bracelet tissé vert façon combinaison de vol, fabriqué en collaboration avec la maison artisanale française Julien Faure. Ce bracelet est un hommage respectueux aux bracelets fabriqués à la main de l’histoire de la Marine française, avec sa construction monobloc, sa boucle en titane et la cocarde de l’Aéronavale française.

Le cœur battant de ce garde-temps est le calibre de manufacture MT5652-U, doté d’un spiral en silicium, d’une importante réserve de marche de 65 heures et d’une certification complète Master Chronometer. Résistant aux champs magnétiques jusqu’à 15 000 gauss, il est conçu pour résister aux environnements technologiques modernes sans perdre une miette – ni une seconde.

La Tudor Pelagos FXD GMT est disponible dès maintenant dans les boutiques Tudor, au prix de 4 650 €.