On a essayé… l’Apple Watch Series 10

L’Apple Watch a maintenant dix ans… et bien qu’il existe un design raffiné pour le modèle Apple Watch Series 10, la seule mise à niveau que l’on souhaite vraiment n’est pas là.

C’est de nouveau l’heure de l’Apple Watch, et cette année, la Watch Series 10 ressemble un peu à une renaissance pour marquer une décennie depuis l’apparition de la montre intelligente d’Apple. Elle est passée du statut d’accessoire de mode à celui actuel de gadget de fitness et de santé que vous pouvez porter à tout moment.

Alors que la Watch Ultra (que l’on porte habituellement) n’a pas eu de mise à niveau cette année (à part une nouvelle finition noire), la Series 10 a bénéficié d’une refonte plus mince, et c’est avec une certaine joie qu’on la sort de sa boîte blanche.

Une fois de plus, le prix de départ pour les versions en aluminium est attrayant, même si ceux qui sont motivés par le prix devraient jeter un œil à la Watch SE, qui reste un fantastique choix en termes de rapport qualité-prix. Les progrès réalisés par les modèles « Série » depuis 2022 signifient qu’il existe désormais une différenciation très claire entre la SE et la Série 10. Il y aura sûrement une nouvelle Watch SE de 3e génération en 2025.

Les versions Watch 10 en titane coûtent plus que le modèle en aluminium et, comme pour l’ancien acier inoxydable, on ne pense pas que le prix nettement plus élevé en vaille la peine. Oui, la finition est plus haut de gamme (même si l’aluminium noir de jais a l’air plutôt joli), mais il faut être vraiment motivé par les apparences pour justifier le supplément…

Design : une sensation beaucoup plus confortable

Nous avons passé du temps avec l’aluminium noir de jais et le titane « naturel » poli (qui ressemble à de l’argent ou au vieil acier inoxydable) ces derniers jours. Les deux sont les versions plus grandes de 46 mm. Nous sommes habitués à l’Apple Watch Ultra ces deux dernières années et la série 10 est très différente. Non seulement de la Watch Ultra, mais aussi des modèles précédents et plus lourds.

Il y a définitivement un changement de taille cette fois-ci, les modèles 41 mm et 45 mm de l’année dernière étant désormais remplacés par 42 et 46 mm. Bien qu’il soit plus petit que les 49 mm de la Watch Ultra 2, l’écran de la série 10 est légèrement plus grand que celui de l’Ultra. On a beaucoup parlé de la finition plus fine de cette montre et, même si cela fait une certaine différence, vous ne remarquerez une énorme différence d’épaisseur que si vous possédez une Apple Watch plus ancienne.

Donc, si vous possédez, disons, une série 6 ou une version antérieure, vous aurez l’impression que cette montre est une mise à niveau conséquente. Et même si vous en avez une plus récente, par exemple le 45 mm Series 7, vous remarquerez toujours le plus grand écran de 49 mm si vous l’optez. Le redimensionnement a été réalisé en retravaillant une grande partie du mécanisme car la Digital Crown a rétréci de 1 mm, précise Apple.

La montre a désormais également des coins plus arrondis. C’est un détail mineur mais la Watch est nettement moins anguleuse que les modèles précédents et certainement la Watch Ultra. Un petit mot sur un effet secondaire de la montre plus fine : il peut être assez facile d’appuyer sur la couronne numérique avec le dos de la main lorsque vous pliez le poignet.

Une chose qui a disparu cette fois est l’anneau rouge autour de la Digital Crown pour signifier la version cellulaire (il reste orange sur Watch Ultra 2). La raison pour laquelle Apple a supprimé la distinction de conception est discutable, mais cela n’a peut-être pas d’importance.

Charge et autonomie : marge d’amélioration

Les vitesses de charge sont encore plus rapides cette fois-ci, ce qui est très bienvenu : vous pouvez atteindre environ 75 à 80% en une demi-heure, tandis qu’une charge de 15 minutes vous permettra de tenir une journée de travail (environ 8 heures). Vous devrez utiliser un chargeur Apple Watch USB-C ou équivalent pour que cela se produise. On sait qu’Apple est capable de produire une Apple Watch avec une autonomie de batterie plus longue (l’Ultra et l’Ultra 2), alors qu’est-ce qui l’arrête avec la Watch Series 10 ? Apple cite toujours 18 heures, bien qu’il soit très possible de dépasser cela jusqu’à deux jours complets.

C’est bien mieux que les anciennes montres Apple, mais environ la moitié de ce que l’on peut obtenir de don Ultra 2 (sans la mettre en mode basse consommation). La charge rapide est la bienvenue – avec un chargeur USB-C Apple Watch – inclus dans la boîte – vous pouvez la recharger jusqu’à environ 80 % en une demi-heure. Le fait demeure cependant ; si une durée de vie plus longue de la batterie est importante pour vous, l’Ultra est l’option.

Nous sommes maintenant 10 ans après la première Apple Watch, et à part gagner quelques heures supplémentaires d’autonomie de la batterie, il est vraiment dommage que cela reste un domaine dans lequel Apple a essentiellement fait peu de progrès au cours de cette décennie. Surtout quand vous considérez les économies d’efficacité incontestables des puces les plus récentes au cours de cette période. Pour beaucoup, la durée de vie de la batterie continuera d’être un problème.

Venant de l’Ultra/IUltra 2 ou d’un rival comme un Fitbit, il est difficile de s’habituer au fait que vous devez recharger cet appareil presque tous les soirs pour éviter de manquer de jus. La recharge nocturne fait que le suivi du sommeil est encore quelque peu désavantagé et c’est bien dommage. La seule façon de contourner ce problème est d’avoir une routine de recharge très disciplinée pendant la journée.

Fitness et santé : détection de l’apnée du sommeil et plus encore

La quantité de fonctionnalités de surveillance de la santé devient assez écrasante – alors qu’il y a quelques années, la possibilité de réaliser un ECG était une nouveauté importante, ce n’est désormais qu’une autre facette de l’énorme capacité de la montre dans ce domaine. Vitals est cette fois-ci un nouvel outil d’entraînement (nous y reviendrons plus tard), mais la fonctionnalité phare en termes de santé concerne les notifications d’apnée du sommeil qui suivent les troubles du sommeil.

L’application Vitals est également nouvelle pour suivre votre santé pendant que vous dormez (même si son approche est assez simple) et signaler tout changement – ​​cela inclut la surveillance de l’apnée du sommeil, désormais disponible dans de nombreux pays. Il existe également de nouveaux graphiques pour afficher la charge d’entraînement, afin que vous puissiez voir comment votre entraînement a changé au fil du temps et son impact. Il existe également des fonctionnalités supplémentaires pour les grossesses dans l’application Cycle Tracking.

L’application Entraînement comprend également de nouveaux types d’entraînement ainsi que des cartes d’itinéraire pour certains entraînements comme l’aviron en plein air. Vous pouvez également désormais créer un entraînement par intervalles personnalisé pour les nages en piscine et vous connecter avec d’autres personnes une fois l’entraînement terminé. Heureusement, vous pouvez désormais mettre en pause vos anneaux d’activité et personnaliser l’application Activité.

Logiciel : peaufiner la refonte de l’année dernière

Après la refonte l’année dernière du nombre de contrôles watchOS qui fonctionnaient, la mise à jour watchOS 11 de cette année est beaucoup moins profonde. Il y a trois nouvelles Faces, dont un tout nouveau visage Photo. Enfin, Translate est également désormais disponible sur Apple Watch. Et dans Maps, vous pouvez créer et enregistrer vos propres itinéraires de marche/randonnée et en parcourir certains (si vous êtes aux États-Unis). Il existe également quelques ajustements pratiques tels que le double appui pouvant être utilisé dans n’importe quelle application pour faire défiler.

Il y a certainement un effort dans iOS et watchOS pour mettre plus d’informations d’actualité au premier plan, que ce soit dans les activités en direct sur l’écran d’accueil de l’iPhone ou dans la Smart Stack sur Apple Watch.

La Smart Stack semble certainement plus informative cette fois-ci. Si vous écoutez de la musique ou un podcast, cela apparaîtra désormais également, donc l’écran de lecture en cours – ce qui était difficile à accéder – dispose désormais d’un itinéraire différent pour y accéder.

Verdict de l’Apple Watch Series 10

Il ne fait aucun doute que la série 10 représentera une sérieuse amélioration pour certains propriétaires d’Apple Watch. Si vous avez une série 6 ou autre, vous penserez que ce portable est une vraie mise à niveau de jour. Et même si vous en possédez un plus récent, par exemple le 45 mm Series 7, vous remarquerez toujours le plus grand écran de 49 mm si vous l’optez. La Watch Series 10 n’est donc pas une révolution pour un anniversaire, mais l’étendue de son ensemble de fonctionnalités garantit que la montre portable d’Apple reste la reine du jeu.