Essai – BMW Z4 : le gardien du temple

C’est pas sympa, un petit cabriolet deux places ? Si, c’est même extra. Mais attention, il n’en reste plus beaucoup sur le marché. Le BMW Z4 est de ceux-là et c’est une excellente chose. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Souvenez-vous d’une époque où, des cabriolets à deux places, il y en avait partout : MG, bien évidemment, Alfa Spider, aussi, mais également Fiat Barchetta, Audi TT, Mercedes SLK… Même Renault y allait de son petit Wind, sur base de Twingo. Et puis ? Et puis le vent a tout balayé. Aujourd’hui, il reste le formidable Mazda MX-5, le futur MG Cyberster 100 % électrique, et ce BMW Z4, justement. Une proposition aussi solide qu’attachante.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Les origines de la Z4 remontent à 1995, quand, dans le film Goldeneye, James Bond conduit la toute nouvelle BMW Z3, qui sera vendue de 1996 à 2002 (les historiens mentionneront également l’originale Z1 de 1989). La voiture connaît un véritable succès commercial, avec près de 300 000 exemplaires produits. La Z4 lui succède en 2002, avec un style plus mature. Elle aura connu trois générations, la première étant même dédoublée en coupé ; les deux autres arrivent en 2009 et 2018. Notre troisième génération a été un peu améliorée en 2024, justement, avec une calandre redessinée, de nouvelles jantes, de nouveaux coloris et le pack M livré d’office sur tous les modèles. Pas de révolution, mais ça reste sympa…

Et sous le capot ?

Avec la remise à jour de 2024, la version 30i (2 l, turbo, 258 chevaux, disparaît). Le haut de gamme reste coiffé par la M40i (6 cylindres en ligne turbo, 340 chevaux), dont certains marchés (pas nous) ont droit, en plus de la version à boîte auto à 8 rapports, à une excellente boîte manuelle 6 (le genre de truc à collectionner de toute urgence !). De notre côté, nous avions la seconde motorisation, celle d’accès : le 20i (un quatre cylindres, turbo), 197 chevaux et 320 Nm de couple. De quoi offrir des performances très correctes (le 0 à 100 en 6,5 secondes) pour une consommation qui reste maîtrisée et une fiscalité qui passe encore…

Et au volant, ça donne quoi ?

On est assis bas, les jambes allongées, près du volant ; j’adore ! Comme toujours, l’ergonomie des BMW est excellente, avec des touches physiques encore en nombre et bien disposées. La qualité de construction est bien au rendez-vous, et la configuration de notre auto d’essai (cuir ivoire, peinture violette, jantes et capote noire) donne à cette auto une sacrée présence. La sonorité du 2 litres est assez discrète, ce qui permet à la Z4, bien aidée par sa boîte auto, de faire une excellente compagne du quotidien ; on fera juste attention au long capot dans les manœuvres. La capote, électrique, se manipule en moins de dix secondes et même en roulant, à condition de rester sous la barre des 50 km/h. La Z4 excelle ainsi en mode balade, grâce au couple de son moteur turbo disponible immédiatement, avec une consommation qui passe même sous la barre des 7 l/100 en usage cool, dans un excellent confort. En usage plus sportif, on apprécie la rigueur du châssis, l’excellent train avant et la direction précise, tandis que le moteur, pas hyper démonstratif, envoie quand même un peu plus de pèche et de sonorité passé la barre des 5000 tr/min. Ce qui ne fait pas de la Z4 une vraie sportive pour autant. Mais à son volant, le plaisir de conduite n’en reste pas moins permanent.

Son point fort ?

Pour des coûts d’utilisation vraiment réduits avec ce moteur 2.0, la Z4 est un peu la gardienne du temple du plaisir automobile, les cheveux au vent !

Le verdict de Stuff

Non, un cabriolet n’est pas utile que l’été, bien au contraire. Décapoté, on reste à l’abri des turbulences, et l’hiver, avec un zeste de chauffage et un bonnet, voici une façon de savourer le plaisir automobile qui offre des saveurs uniques.

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne, turbo

Cylindrée : 1998 cm3

Puissance : 197 ch à 6500 tr/mn

Couple : 320 Nm à 1450 tr/mn

Boîte de vitesse : automatique, 8 rapports

Poids : 1525 kilos

Vitesse maxi : 240 km/h

0 à 100 km/h : 6,5 secondes

Conso officielle / de l’essai : 7,2 l/100 / 7,4/100

Prix : gamme BMW Z4 à partir de 55500 €