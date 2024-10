Nothing dévoile le premier smartphone co-créé avec sa communauté

Six mois, quatre gagnants et un produit unique. Nothing a invité sa communauté à créer une nouvelle édition de son dernier smartphone : le Phone (2a) Plus. Le résultat est une version phosphorescente, avec des lucioles.

Nothing dévoile le résultat du Projet Community Edition. Le Phone (2a) Plus Community Edition est le premier produit co-créé par Nothing, où certains de ses fans les plus talentueux ont collaboré directement avec l’équipe de Nothing. Du produit aux fonds d’écran, de l’emballage au marketing, ce smartphone a entièrement été façonné grâce à l’imagination de la communauté Nothing.

Nothing innove avec une nouvelle façon de travailler, visant à effacer la barrière entre l’entreprise et la communauté. Le projet a généré un enthousiasme significatif, avec plus de 900 participations provenant de 47 pays à travers le monde. Le Projet Community Edition est le premier grand projet pilote de Nothing pour co-créer des produits, des logiciels et du contenu avec sa communauté, marquant une étape clé pour façonner l’avenir de l’entreprise ensemble.





Les gagnants Astrid Vanhuyse & Kenta Akasaki, Andrés Mateos, Ian Henry Simmonds et Sonya Palma ont étroitement collaboré avec le Design Studio, les équipes Creative, de la Marque et du Marketing de Nothing à Londres pour affiner davantage leurs concepts gagnants. Le fruit de cette collaboration entre l’équipe Nothing et la communauté est le Phone (2a) Plus Community Edition, une interprétation phosphorescente du populaire Phone (2a) Plus.

Le téléphone du Projet Community Edition sera disponible en France et a été développé à partir du Phone (2a) Plus 12+256 Go. Nothing produira seulement 1 000 unités de Community Edition. Le téléphone sera disponible à l’achat à partir du 12 novembre exclusivement sur nothing.tech en France, au prix de 449 €.