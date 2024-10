Apple dévoile le nouvel iMac avec puce M4

Boosté par Apple Intelligence et disponible dans des couleurs éclatantes, il offre des performances améliorées, une option d’écran en verre nano-texturé, une caméra 12 MP Center Stage et la connectivité Thunderbolt 4.

Apple a annoncé aujourd’hui le lancement du nouvel iMac qui intègre la puissante puce M4 et Apple Intelligence, dans un superbe design ultra-fin. Il est proposé à partir de 1499 € . Il est disponible en vert, jaune, orange, rose, mauve, bleu et argent. Il intègre un CPU 8 cœurs, un GPU 8 cœurs, 16 Go de mémoire unifiée configurable jusqu’à 24 Go, un SSD de 256 Go configurable jusqu’à 1 To, deux ports Thunderbolt/USB 4, un Magic Keyboard, et une Magic Mouse ou un Magic Trackpad.

Grâce à la puce M4, l’iMac est jusqu’à 1,7 fois plus rapide pour la productivité quotidienne et jusqu’à 2,1 fois plus rapide pour les workflows exigeants comme la retouche photo et le gaming, par rapport à l’iMac avec puce M11. Avec le Neural Engine de la puce M4, l’iMac est le meilleur ordinateur tout-en-un au monde pour l’IA et il est conçu pour Apple Intelligence, le système d’intelligence personnelle qui transforme la façon dont les utilisateurs travaillent, communiquent et s’expriment, tout en protégeant leur vie privée. Le nouvel iMac est disponible dans de nouvelles couleurs éclatantes, et l’écran Retina 4,5K de 24 pouces est à présent proposé avec une nouvelle option en verre nano-texturé2. L’iMac est doté d’une nouvelle caméra 12MP Center Stage avec Desk View. Il prend en charge jusqu’à quatre ports Thunderbolt 43 et s’accompagne d’accessoires assortis équipés d’un port USB-C. Proposé à un prix de départ de seulement 1 499 € avec 16 Go de mémoire unifiée, le nouvel iMac peut être précommandé dès aujourd’hui et sera disponible à partir du vendredi 8 novembre.

« L’iMac est apprécié par des millions d’utilisateurs, aussi bien à la maison qu’au travail. Avec les incroyables fonctionnalités d’Apple Intelligence et les puissantes performances de la puce Apple, le nouvel iMac change la donne une fois de plus », a déclaré John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering d’Apple. « Avec la puce M4 et Apple Intelligence, de nouvelles couleurs magnifiques qui dynamisent n’importe quel espace, une caméra 12MP Center Stage avancée et une nouvelle option d’écran en verre nano-texturé, l’iMac entre dans une toute nouvelle ère. »

La puce M4 booste les performances de l’iMac. Intégrant un CPU plus performant dont le cœur est le plus rapide au monde4, le nouvel iMac est jusqu’à 1,7 fois plus rapide que l’iMac avec puce M1. Les utilisateurs sentiront la différence en effectuant leurs tâches quotidiennes, que ce soit en utilisant simultanément des apps ou en parcourant des pages web dans Safari. Avec un GPU d’une extrême puissance muni de l’architecture graphique la plus avancée d’Apple, l’iMac avec M4 s’acquitte des tâches les plus intenses, comme la retouche photo et le gaming, jusqu’à 2,1 fois plus vite que l’iMac avec M1. Ce GPU offre également une expérience de jeu plus fluide dans des titres comme Civilization VII, qui sortira prochainement. Le nouvel iMac intègre de série 16 Go de mémoire unifiée plus rapide, pouvant être configurée jusqu’à 32 Go. Le Neural Engine de la puce M4 est désormais plus de 3 fois plus rapide que celui de l’iMac avec M1, ce qui fait de ce nouveau modèle le meilleur ordinateur tout-en-un au monde pour l’IA, tout en augmentant la rapidité avec laquelle les utilisateurs peuvent effectuer leurs tâches.

Décliné en sept couleurs éclatantes, le nouvel iMac introduit des nuances rafraîchissantes de vert, jaune, orange, rose, mauve et bleu, en plus de la finition argent. L’arrière de l’iMac arbore des couleurs vives qui se démarquent tandis que l’avant affiche des teintes subtiles de la nouvelle gamme de couleurs afin que les utilisateurs restent concentrés sur leurs tâches. Chaque iMac s’accompagne d’un Magic Keyboard et d’une Magic Mouse de couleur assortie ou d’un Magic Trackpad en option, qui sont désormais dotés d’un port USB-C pour que les utilisateurs puissent recharger tous leurs appareils avec un seul câble.

Le vaste écran Retina 4,5K de 24 pouces de l’iMac est sa caractéristique la plus prisée, et pour la première fois, il est disponible dans une option en verre nano-texturé qui réduit de façon spectaculaire les reflets, tout en assurant une qualité d’image remarquable2. Avec ce verre nano-texturé, les utilisateurs peuvent placer l’iMac dans davantage d’espaces, comme un salon baigné de soleil ou une vitrine lumineuse.

Une nouvelle caméra 12MP Center Stage avec prise en charge de Desk View rend les appels vidéo encore meilleurs. Cadre centré maintient chaque personne au centre de l’écran lors des appels vidéo, ce qui est idéal pour les familles qui se réunissent via FaceTime. Desk View utilise l’objectif grand-angle pour montrer simultanément l’utilisateur et une vue en plongée de son bureau, ce qui est utile aux enseignants animant un cours devant leurs élèves ou aux créateurs présentant leur dernier projet manuel. L’expérience audio et vidéo inégalée est complétée par un ensemble de trois micros de qualité studio avec beamforming, très apprécié des utilisateurs, et un système audio immersif à six haut-parleurs.

Sur le nouvel iMac, les quatre ports USB-C prennent en charge la technologie Thunderbolt 4 pour des transferts de données ultra-rapides. Ainsi, les utilisateurs peuvent connecter encore plus d’accessoires tels qu’un disque dur externe, des stations d’accueil, et jusqu’à deux écrans externes 6K afin de bénéficier d’une toile géante de plus de 50 millions de pixels pour étendre leur zone de visualisation3. L’iMac prend également en charge le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. Et avec la sécurité avancée de Touch ID, les utilisateurs peuvent, de façon simple et sécurisée, déverrouiller leur ordinateur, faire des achats en ligne avec Apple Pay et télécharger des apps6. Par ailleurs, Touch ID est compatible avec la fonction Permutation d’utilisateur pour que les clients puissent passer d’un profil utilisateur à un autre d’une simple pression du doigt.