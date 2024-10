Klipsch + Ojas dévoile l’enceinte ko-R1 en édition limitée

Cette enceinte à 2 voies dotée d’un pavillon à cellules multiples est fabriquée à la main aux Etats-Unis dans les ateliers de Klipsch à Hope, dans l’Arkansas.

Cette nouvelle enceinte, créée en édition limitée, est le fruit d’une collaboration avec Ojas, alias Devon Turnbull, un artiste pluridisciplinaire passionné par les enceintes à haut rendement, tout comme l’était notre fondateur, Paul W. Klipsch. L’enceinte kO-R1 allie une élégance minimaliste, une ingénierie acoustique avancée et la technologie à pavillon perfectionnée depuis plus de 75 ans par Klipsch. Ce nouveau membre de la gamme Heritage, fabriquée à la main aux Etats-Unis, célèbre le True american sound.

L’enceinte ko-R1 revisite le design minimaliste de l’enceinte Klipsch Heresy avec un pavillon à cellules multiples fixé sur un coffret en contreplaqué de bouleau de la Baltique entièrement assemblé à la main. Ce modèle abrite des pièces fabriquées sur-mesure comme le pavillon biradial en aluminium moulé au sable, mais également des composants haut de gamme comme le support pour inclinaison du pavillon, le bornier en aluminium anodisé et des pieds en caoutchouc anti-vibration. Un atténuateur de gain haute fréquence à cinq niveaux permet un réglage précis du son, tandis qu’une plaque d’identification en métal gravée au laser ajoute une touche d’exclusivité pour les futurs acquéreurs.



« Klipsch incarne une cohésion conceptuelle qui résonne avec ma propre vision », déclare Turnbull. « Nos marques s’engagent à offrir un son de qualité supérieure, associé à un design intemporel. Pour moi, Paul W. Klipsch est une figure incontournable de l’histoire des enceintes à pavillon, et je suis fier de participer à cet héritage. » Vince Bonacorsi, Directeur des Opérations de Klipsch, ajoute : « Ce partenariat va au-delà de la création d’un simple produit : c’est la célébration de l’artisanat et la passion du bon son réunis pour une expérience sonore exceptionnelle. Le kO-R1 marie héritage et art moderne, et nous avons hâte que vous l’écoutiez. »

PWK a consacré toute sa carrière à perfectionner ses conceptions de haut-parleurs à pavillon. Ses premières expériences comprenaient des itérations à cellules multiples et une grande variété de formes et de tailles. À l’origine, les pavillons étaient en bois, puis ont évolué vers la fibre de verre pour être desormais coulé en métal. Poursuivant l’héritage de son fondateur, les enceintes actuelles à pavillon se distinguent par leur haut rendement et leur faible distorsion pour restituer l’expérience musicale live. Cette philosophie du pavillon acoustique et le respect de la reproduction audio sont le lien commun entre l’ADN des enceintes Klipsch et les conceptions d’OJAS.

Delgado a ajouté : « Ce partenariat fusionne près d’un siècle d’expérimentation et d’ingénierie audio en une enceinte exceptionnelle fabriquée à la main dans nos ateliers de Hope avec le même soin et le même savoir-faire que les autres produits Heritage. Suite à une année de travail acharné avec Devon, je pense que nous avons pleinement atteint notre objectif de créer un chef-d’œuvre digne d’une pièce de musée qui redéfinit les attentes des audiophiles. Et je pense que Mr Paul W. Klipsch approuverait cette nouvelle enceinte ».

Chaque paire de kO-R1, fabriquée en édition limitée, est livrée avec le pied d’enceinte Klipsch K-12 pour garantir une hauteur optimale et accompagnée d’une brochure expliquant la génèse du projet, les sources d’inspiration, et les phases de conception et de fabrication pour aboutir à cette enceinte exceptionnelle.



Ces enceintes Klipsch + Ojas kO R1sont disponibles en deux finitions : Chêne (Spiral Red Oak) ou Gris étain (Pewter Grey). Elles sont disponibles chez certains revendeurs agréés au prix de 4 999€ l’unité.