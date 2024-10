Cette console analogique émule la machine Nintendo 64 originale mais adapte les choses jusqu’à une résolution 4K – le tout pour 250 $…

Sortie de l’ère 16 bits, la Nintendo 64 ressemblait à de la pure magie : des jeux 3D époustouflants et de tous nouveaux types de genres et d’expériences. Envie de revivre les jours de gloire de l’une des meilleures consoles Nintendo ? La Nintendo 64 est de retour et meilleure que jamais (cette fois en 4K) grâce à la nouvelle machine signée Analogues – la 3D.

Pour ceux qui ont suivi les versions modernes d’Analogue des consoles rétro, la 3D se sentira comme chez elle. Tout comme ses prédécesseurs qui se sont attaqués à la NES, à la SNES, à la Sega Genesis et à la Game Boy, celui-ci a un peu de nostalgie avec une touche de nouvelle génération. Avec elle, transformez vos classiques N64 préférés en 4K glorieux. Et si vous craignez que la 4K supprime le charme rétro ? L’analogique a judicieusement inclus divers modes d’affichage pour aider à reproduire cette belle ambiance CRT dont nous nous souvenons tous. Pour les puristes, l’Analogue 3D prendra en charge l’intégralité de la bibliothèque de cartouches N64 en utilisant la technologie FPGA. Cela signifie qu’elle se comporte davantage comme le matériel d’origine.

Il ne s’agit pas seulement de l’ambiance old-school. L’Analogue 3D reste également moderne, avec la prise en charge Bluetooth, quatre ports de contrôleur d’origine, deux ports USB et un emplacement pour carte SD. Le système d’exploitation 3D – le nouveau système d’exploitation d’Analogue – fait ses débuts ici. Initialement prévu pour une sortie en 2024, il est maintenant prévu d’arriver sur les tablettes au début de 2025, au premier trimestre. Côté prix, sortez 249,99 $ pour vous offrir cette console, et elle sera disponible en noir ou en blanc.