DJI dévoile le Neo, son drone le plus léger et compact

DJI, leader mondial des drones civils et de technologies de caméras innovantes, dévoile aujourd’hui le DJI Neo, son drone le plus léger et compact à ce jour, pesant seulement 135 g. Le DJI Neo est disponible à l’achat pour 199 € sur store.dji.com. Comptez 349 € pour le Bundle Fly More DJI Neo.

Entièrement contrôlable sans radiocommande, ce petit bijou décolle et atterrit dans la paume de la main. Il bénéficie d’un suivi intelligent du sujet, de modes QuickShots et offre des vidéos 4K ultra-stabilisées avec un temps de vol pouvant atteindre 18 minutes. Que ce soit en intérieur ou en extérieur, le DJI Neo est équipé de protections d’hélices intégrales garantissant une sécurité optimale lors du tournage de vos aventures quotidiennes, seul ou en groupe.

D’un simple appui sur le bouton de mode et en sélectionnant le mode de prise de vue souhaité, le DJI Neo exécute automatiquement le reste sans nécessiter de radiocommande. Après avoir pris des photos de 12 MP grâce à son capteur d’image de 1/2 pouces ou utilisé les puissants algorithmes de stabilisation de DJI pour produire des vidéos stabilisées en 4K UHD directement depuis la caméra en 4K/30 ips, le drone revient se poser dans votre paume.



Les algorithmes d’intelligence artificielle du Neo suivent avec précision votre sujet dans le cadre. Que vous fassiez du vélo, du skate ou de la randonnée, réalisez des plans séquences captivants en toute simplicité. Une créativité supplémentaire peut être obtenue en tirant parti des QuickShots du Neo, six modes de prise de vue intelligents offrant une gamme d’angles de prise de vue différents.

Une connexion Wi-Fi aux smartphones permet de piloter le Neo à l’aide de joysticks virtuels sur l’interface de l’application DJI Fly avec une portée de contrôle allant jusqu’à 50 mètres. L’application permet également de régler l’angle et la distance de suivi, offrant une liberté de création accrue pour des prises de vue rapprochées ou éloignées. Appairé à la DJI RC-N3, le DJI Neo atteint une distance de transmission vidéo max. de 10 km1 et offre la possibilité de faire fonctionner la caméra de manière traditionnelle à l’aide de joysticks de contrôle pour des prises de vue professionnelles.

Pour une expérience immersive, le DJI Neo peut être appairé aux DJI Goggles 3, au RC Motion 3 ou à la radiocommande 3 FPV. Avec le RC Motion 3, le DJI Neo maîtrise l’art de l’acrobatie d’une simple pression, navigue sans effort en intérieur et se faufile aisément dans les espaces restreints.

Équipé d’une nacelle mécanique à un axe, le DJI Neo maîtrise les vols à haute vitesse ou riches en manœuvres, ainsi que les conditions venteuses jusqu’au niveau 4. Couplé aux technologies de stabilisation RockSteady ou HorizonBalancing, le drone réduit nettement les tremblements de l’image et corrige l’inclinaison de l’horizon jusqu’à ± 45°, garantissant des séquences fluides et stables, avec des détails préservés dans les zones d’ombres et de hautes lumières. Grâce à un système de positionnement par vision infrarouge et monoculaire, le DJI Neo peut effectuer un vol stationnaire stable, conservant sa stabilité même dans des conditions de vent jusqu’au niveau 4. Il prend également en charge le retour automatique au point de départ (RTH) pour un fonctionnement pratique et sans souci.



Avec 22 Go de stockage interne, le Neo peut enregistrer jusqu’à 40 minutes de vidéo 4K/30 ims ou 55 minutes de vidéo 1080p/60 ims. Une fois enregistrées, aucun câble de données supplémentaire n’est nécessaire pour transférer les séquences ; la connexion à un téléphone par Wi-Fi permet de les transférer rapidement vers l’application DJI Fly, facilitant ainsi la post-production et le partage L’enregistrement audio est également simplifié en connectant le Neo à un smartphone. Une simple pression sur le bouton d’enregistrement audio de l’application DJI Fly lancera l’enregistrement via le microphone intégré du téléphone. Pour une qualité audio supérieure, le DJI Mic 2 peut être utilisé via une connexion Bluetooth. L’application élimine automatiquement le bruit des hélices et fusionne la piste audio avec la vidéo, garantissant un son clair même lors du tournage de vlogs en contre-plongée.