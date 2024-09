Vous ne croirez pas ce que le dernier smartphone pliable de Huawei peut faire

Huawei est le premier à sortir un téléphone pliable en trois !

Les smartphones pliables sont peut-être encore en train de prendre de l’ampleur, et Huawei accélère – voici officiellement le premier modèle avec un smartphone pliable à double charnière que vous pouvez réellement acheter. Si vous vivez en Chine, en tout cas. Le Huawei Mate XT Ultimate Design a l’air aussi futuriste que possible, avec un design à double pliage qui se déploie d’un smartphone de 6,4 pouces à une tablette de 10,2 pouces.

À 12,8 mm une fois plié, il est à peine plus épais que la gamme actuelle de téléphones pliables de Google et Samsung, mais ne fait que 4,76 mm une fois complètement déplié. Il pèse 298 g, ce qui est inférieur à n’importe quelle tablette de 10 pouces à laquelle on puisse penser. La charnière de style Z vous permet d’utiliser le Huawei Mate XT comme un téléphone ordinaire, de déplier une partie pour un écran carré ou de déplier les deux pour une expérience grand écran.

Le Huawei Mate XS 2 avait un design pliable vers l’extérieur qui l’aidait à rester très mince, quand ses rivaux de style livre étaient encore très gros et comptaient sur deux écrans séparés – un intérieur et un extérieur. C’est toujours le cas pour le monde de la téléphonie dans son ensemble, mais Huawei a poussé son ancien design encore plus loin, avec un seul écran expansif qui se plie deux fois. Lorsqu’il est fermé, seul un tiers est exposé. Cela en fait un double dossier plutôt qu’un triple écran.

Il y a un trio de caméras à l’arrière : un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique de l’image et une ouverture variable f/1,4-f/4,0 ; un ultra-large de 12 MP ; et un téléobjectif périscope de 12 MP idéal pour un zoom optique 5,5x. Une caméra selfie de 8 MP a été percée en haut au centre de la section extérieure de l’écran.

Une batterie de 5 600 mAh ne semble pas si énorme, étant donné qu’elle alimentera un écran de 10,2 pouces, mais une charge filaire de 66 W et une charge sans fil de 50 W sont suffisamment rapides. Le Huawei Mate XT exécutera le propre HarmonyOS 4.2 de Huawei.

Comme c’est devenu la norme chez Huawei ces derniers temps, la société ne parle pas de détails matériels. Le Mate XT utilise presque certainement le même chipset Kirin 9010 local que le produit phare non pliable Pura 70 Ultra. Nous savons qu’il est livré avec une généreuse mémoire vive de 16 Go et trois options de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To.



On est fan de la palette de couleurs spectaculaire, qui mélange du cuir végétalien rouge et du métal doré poli. On ne sait pas si Huawei a d’autres couleurs en préparation.

Ce qui a été confirmé, ce sont les prix chinois. Le Huawei Mate XT coûtera 19 999 yuans (environ 2 809 $) pour le modèle de stockage de 256 Go et grimpera jusqu’à 23 999 yuans (environ 3 371 $) pour l’option 1 To. Ce qui vous achètera presque deux Galaxy Z Fold 6 ou Google Pixel 9 Pro Folds. Gardez à l’esprit que les téléphones de Huawei ont un prix plus élevé lorsqu’ils quittent la Chine. Ces chiffres sont donc susceptibles de grimper encore plus haut si le Huawei Mate XT obtient un jour une sortie plus mondiale.