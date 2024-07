Dyson dévoile son casque audio OnTrac

Dyson dévoile son premier casque audio exclusivement audio, haute-fidélité : le casque Dyson OnTrac. Offrant une réduction de bruit exceptionnelle et une plage sonore améliorée, ce bijou de technologie permet jusqu’à 55 heures d’écoute immersive, soit la meilleure autonomie du marché. Le casque Dyson OnTrac sera disponible à partir du 25 juillet 2024 pour 499 euros.

Le Dyson OnTrac propose plus de 2 000 combinaisons de couleurs personnalisables pour les caches extérieures et les coussinets. Chaque coussinet est fabriqué à partir de microfibres ultra-douces et de mousse de haute qualité pour un confort supérieur et une étanchéité acoustique. Le Dyson OnTrac est conçu pour répartir le poids équitablement sur les deux côtés de la tête, plutôt que sur le dessus.

“La mission des ingénieurs audio Dyson est de préserver l’intention de l’artiste, avec une fidélité maximale, explique Jake Dyson, ingénieur en chef. Avec plus de 30 ans d’expérience en aéroacoustique, nous avons la maîtrise du son. Grâce à nos ingénieurs experts et à nos chambres anéchoïques internes, nous avons élargi nos connaissances audio pour développer le casque Dyson OnTrac. Notre premier casque circum-auriculaire exclusivement audio offre une réduction de bruit active de pointe, une qualité sonore exceptionnelle, un confort tout au long de la journée grâce à des matériaux, un design et une personnalisation uniques.”



Dyson est ravi de présenter le dernier bijou technologique et mode de Dyson : le casque Dyson OnTrac. Ce produit d’exception sera disponible en quatre coloris élégants, chacun arborant des finitions uniques et durables conçues par Jake Dyson et notre équipe CMF. Les teintes proposées sont Aluminium, Bleu de Prusse, Rouge Céramique et Noir Nickel, chacune apportant une touche distinctive et sophistiquée. Pour créer un environnement d’écoute optimal, le casque Dyson OnTrac est équipé d’un algorithme personnalisé de réduction active du bruit (ANC) utilisant 8 microphones, surveillant le bruit ambiant 384 000 fois par seconde pour neutraliser le bruit de fond. A cela s’ajoutent, des matériaux de haute qualité et une géométrie interne soigneusement conçue pour annuler jusqu’à 40 dB de bruit indésirable sur toute la gamme de fréquences, pour une écoute en totale immersion.





La plupart des casques fonctionnent sur une gamme de fréquences allant de 20 à 20 000 Hertz. Le casque Dyson OnTrac. élargit cette gamme, de 6 Hertz (l’extrémité inférieure) à 21 000 Hertz (l’extrémité supérieure). Comme il est plus difficile pour la reproduction audio d’être précise aux extrêmes de la gamme de fréquences, la technologie développée permet d’obtenir une plus grande clarté sur toute la partie audible du spectre. Une gamme de fréquences aussi large repose sur l’ingénierie du système électroacoustique et sur les composants de base au cœur du système audio. Des haut-parleurs en néodyme de 40 mm, 16 ohms, fabriqués sur mesure, et un processeur de signal numérique (DSP) étendent le haut et le bas de la gamme audio.





Le positionnement des batteries dans l’arceau libère de l’espace pour les cellules haute capacité, qui offrent jusqu’à 55 heures d’écoute, avec la fonction ANC activée. La capacité de charge rapide permet de bénéficier de 2,5 heures d’écoute après 10 minutes de charge. Il s’éteint automatiquement après 30 minutes d’inutilisation, afin de préserver l’autonomie de la batterie.