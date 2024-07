JBL ouvre son Pop-Up Store à Paris

Du 26 juillet au 11 août 2024, les passionnés de musique, de sport et d’esport pourront découvrir l’univers JBL dans un cadre unique au cœur de Paris.



JBL est fier d’annoncer l’ouverture de son nouveau pop-up store à Paris. Situé dans le quartier animé du Sentier, ce magasin éphémère de 420m2, le JBL Store, sera ouvert au public du 26 juillet au 11 août 2024. Cette ouverture marque une étape importante dans l’engagement de la marque à offrir des expériences immersives et innovantes à ses clients.

Venez découvrir toutes les nouveautés JBL et profiter de nombreuses animations en compagnie d’invités et partenaires JBL d’exception. Parmi eux, vous pourrez notamment retrouver le Combattant de MMA Ciryl Gane, le créateur de contenus Domingo, les DJs Trinix et les joueurs Pro de Team Vitality Rocket League & EA FC.

« Nous sommes fiers d’ouvrir ce pop-up store à Paris, durant un été qui s’annonce épique. » déclare Olivier Baharian, Directeur Marketing France de HARMAN. « Cette initiative nous permet de renforcer notre proximité avec nos clients et de leur offrir une expérience unique et mémorable grâce en particulier à la présence de nos invités d’exception, en leur donnant l’opportunité de découvrir et de tester nos produits dans un environnement convivial et interactif. »



Durant 15 jours, JBL proposera quatre espaces d’accueil répartis sur 420 m2 :

JBL Playground : Vivez une expérience JBL à 360° autour du sport et de la musique : assistez à une émission live de Radio FG, testez vos talents sur nos machines d’arcade, et découvrez les bases de la production musicale grâce à des cours de sampling. Consultez le programme complet du JBL Store.

Affrontez également nos invités partenaires tels que Domingo le 3 août, Ciryl Gane le 4 août sur PC ou Console.

JBL Café : Prenez une petite pause dans l’espace détente en dégustant un délicieux mocktail JBL et découvrez JBL Second Chance, la plateforme dédiée à l’achat et à la revente de produits JBL d’occasion.

Vous disposez d’une enceinte JBL que vous n’utilisez plus ? Apportez-la au store et obtenez un bon d’achat valable sur le e-shop officiel !

JBL Quantum Bootcamp : Devenez le temps d’un instant un joueur pro grâce à notre partenaire, Team Vitality, club d’esports le plus titré de France ! Affrontez même l’équipe Rocket League le 31 juillet et EA FC le 4 août.

Profitez de séances de jeux gratuites et ne ratez pas notre Map JBL Minecraft en relevant les défis de nos JBL Games pour tenter de remporter de nombreux cadeaux !

JBL Shop : Dans cet espace, faites-vous plaisir en découvrant les derniers produits JBL : des casques et écouteurs TWS aux enceintes portables en passant par sa gamme iconique JBL Authentics. Les visiteurs pourront tester toutes les nouveautés, profiter d’offres exclusives mais également personnaliser gratuitement une sélection de produits JBL* avec leur propre visuel.

102 Boulevard de Sébastopol, 75003 Paris – Du 26 juillet au 11 août 2024 – De 11h00 à 19h00 tous les jours