Bientôt des enceintes nomades cosignées Bang & Olufsen et Riva

Forts d’un héritage d’excellence commun dans le domaine de l’artisanat et d’une volonté partagée de proposer les plus belles expériences sonores, Bang & Olufsen et Riva s’associent pour créer la nouvelle figure de proue de l’audio. Bang & Olufsen et Riva dévoileront leurs produits exclusifs en septembre 2024, durant la saison des salons nautiques. « Riva et Bang & Olufsen partagent une passion pour la performance, le design et l’artisanat, déclare Kristian Teär, PDG de Bang & Olufsen. Ensemble, nous faisons ressortir le meilleur de l’artisanat pour donner vie à deux produits remarquables. Ce projet a été passionnant, et nous tenons à remercier nos équipes de Struer et de Sarnico pour avoir créé quelque chose de vraiment mémorable ».

« C’est un partenariat qui sonne juste. Le design des produits et leur production sont guidés par une volonté d’accorder l’élégance et l’innovation. Je suis enthousiaste à l’idée de continuer à faire progresser la recherche afin d’atteindre la qualité et la beauté absolues. J’ai hâte de découvrir les merveilles qui émergeront de cette extraordinaire collaboration », ajoute Alberto Galassi, PDG du Groupe Ferretti.

Ce partenariat s’appuie sur l’artisanat, la performance et l’héritage de design associés aux deux maisons. C’est une rencontre entre les produits iconiques de Bang & Olufsen et le style, l’élégance de Riva. Icône de l’art du yachting italien, l’histoire de Riva remonte à 1842. L’entreprise est reconnue comme étant à l’avant-garde mondiale de la navigation de plaisance. De même, Bang & Olufsen est le leader de l’audio de luxe depuis presque un siècle. La marque redéfinit le secteur à travers une association unique de puissance sonore, de design intemporel et d’artisanat inégalé.